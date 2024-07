Rally Lettonia: Ogier torna in gara dopo l'incidente in Polonia

Questo fine settimana il calendario del WRC propone una novità assoluta, il Rally Lettonia. L'appuntamento baltico negli ultimi anni è stato una presenza fissa nelle stagioni del campionato europeo ERC con il nome di Rally Liepaja e i suoi sterrati veloci saranno una scoperta per la maggior parte dei piloti di vertice del mondiale. Tra questi ritroveremo anche Sebastien Ogier, al rientro dopo il brutto incidente avvenuto in ricognizione alla vigilia del Rally Polonia.

WRC 2024: Sebastien Ogier dopo essere stato dimesso

IL RITORNO DI SEB Parlando del suo rientro, Ogier ha spiegato perché il Rally Lettonia è uno degli appuntamenti che rientrano nel suo programma part time per il 2024: ''Quello che è successo durante i nostri preparativi in ​​Polonia è stato piuttosto spiacevole. Ora, dopo un po’ di riposo e l’aiuto del mio team medico, ho potuto riprendermi abbastanza velocemente e non vedo l’ora di tornare su una macchina da rally in Lettonia. La sfida di un nuovo rally è generalmente qualcosa che mi piace e questo è uno dei motivi per cui abbiamo aggiunto questo evento al nostro programma. L’obiettivo per noi sarà trovare rapidamente il feeling con le strade ad altissima velocità dopo aver saltato la Polonia, ma sono sempre entusiasta di una nuova sfida''.

PIU' PROVE DEL SOLITO La Toyota tornerà a schierare il suo squadrone al completo, portando al via quattro Yaris Rally1. Oltre a Ogier ci saranno Elfyn Evans, Kalle Rovanpera (che in Lettonia ha corso da adolescente nel 2016 e 2017) e Takamoto Katsuta. Il giapponese non raccoglierà punti per la classifica Costruttori. Il team principal Jari-Matti Latvala ha presentato così il Rally Lettonia, il quale prevede un numero maggiore di percorsi differenti rispetto al solito: ''La Lettonia è nuova nel WRC ma possiamo aspettarci condizioni simili al Rally di Polonia, con tappe veloci e scorrevoli e una superficie sabbiosa, ma le strade forse sono ancora più larghe e veloci. La sfida più grande è che molte tappe verranno percorse una sola volta, cosa piuttosto rara di questi tempi. Ciò significa che ci sarà molto lavoro per gli equipaggi con molte nuove note da scrivere, e quando si tratta di un nuovo evento con nuove strade è sempre una grande sfida. Speriamo di riprendere da dove avevamo interrotto in Polonia, dove la prestazione è stata fantastica, la vittoria di Kalle è stata fantastica ed Elfyn ha guidato costantemente veloce. Speriamo che Taka possa trovare un feeling migliore in Lettonia, e sarà fantastico riavere anche Seb con noi. Il campionato è così serrato quest’anno che è difficile fare delle differenze, quindi è importante avere la nostra formazione al completo per questa nuova sfida e continuare a lottare''.

