Rallye Monte Carlo 2024: programma e aggiornamenti del sabato

Seconda giornata completa del Rallye Monte Carlo 2024 che prevede altre sei speciali, per un totale di oltre 120 km cronometrati. La lotta al vertice è tiratissima tra le Toyota di Elfyn Evans e Sebastien Ogier e la Hyundai di Thierry Neuville, racchiusi in appena 16 secondi. Accesa la battaglia nel WRC2, dove lottano per il successo le Citroen di Nikolay Gryazin e Yohan Rossel e la Skoda di Pepe Lopez, con Oliver Solberg non ancora tagliato fuori dalla lotta. Il sabato quest'anno assume una notevole importanza perché la classifica a fine programma assegnerà già i primi punti, sempre che gli equipaggi in questione terminino poi il rally anche la domenica. Per maggiori informazion vi rimandiamo al nostro articolo che spiega come funziona il nuovo punteggio del WRC.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLYE MONTE CARLO 2024

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Esparron-Oze 1 18.79 km 08:05 SS10 Les Nonieres-Chichilianne 1 20.04 km 09:53 SS11 Pellafol-Agnieres en Devoluy 1 21.37 km 11:06 SS12 Esparron-Oze 2 18.79 km 14:05 SS13 Les Nonieres-Chichilianne 2 20.04 km 15:53 SS14 Pellafol-Agnieres en Devoluy 2 21.37 km 17:06

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/01/2024