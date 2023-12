Auto leggendarie e misure di sicurezza assenti: l'impressionante video del Rallye Montecarlo '86

In concomitanza con le festività di fine anno, il canale YouTube ''Passats de Canto'' ha pubblicato un bellissimo regalo per gli appassionati di rally. Dopo aver ricevuto il permesso da Telesport, l'emittente che deteneva i diritti di trasmissione del WRC negli anni '80, è stato caricato online un resoconto video sul Rallye Montecarlo 1986, l'ultimo che vide in azione le leggendarie vetture del Gruppo B.

AUTO MITICHE Le Gruppo B hanno partecipato al Mondiale Rally dal 1982 al 1986. Il regolamento tecnico era molto permissivo e così si potevano trovare al via auto a trazione posteriore o quattro ruote motrici e senza restrizioni di potenza, con quest'ultima che poteva arrivare a 500 cavalli. Nel video si possono vedere in azione vetture leggendarie come l'Audi Quattro Sport S1, la Lancia Delta S4 e la Peugeot 205 Turbo 16 E2 abilmente condotte su terreni resi ancora più difficili dall'alternanza di neve, ghiaccio e asfalto da nomi altrettanto mitici come Walter Rohrl, Juha Kakkunen, Michelle Mouton e Stig Blomqvist.

L'ULTIMA RECITA Ai tempi nessuno lo poteva immaginare, ma quella sarebbe stata l'ultima occasione per vedere questi bolidi, potentissimi ma altrettanto pericolosi, sfidarsi lungo le strade del ''Monte''. Questa edizione si tenne dal 18 al 24 gennaio del 1986, anno segnato pochi mesi dopo da un tragico evento. Durante il Tour de Corse del maggio successivo, infatti, Henri Toivonen e il suo copilota Sergio Cresto persero la vita dopo lo schianto della loro Delta S4, la quale esplose venendo avvolta dalle fiamme. L'episodio convinse la FIA a mettere la parola fine sulle Gruppo B, auto già finite al centro delle discussioni per la loro eccessiva pericolosità.

PUBBLICO OVUNQUE Guardando il filmato, l'altro aspetto che salta subito all'occhio è la totale assenza di misure di sicurezza per il pubblico. Ai tempi gli appassionati si posizionavano letteralmente ovunque, anche all'esterno di una curva, e avevano la malsana abitudine di sporgersi verso le auto durante il loro passaggio, come al giorno d'oggi vediamo fare al massimo agli appassionati di ciclismo lungo le salite del Tour de France o del Giro d'Italia. Questo comportamento aveva delle conseguenze serie: durante l'epopea delle Gruppo B furono tre gli spettatori che morirono, mentre altri 31 rimasero gravemente feriti.

LUNGO SPETTACOLO La storia delle Gruppo B è dunque contornata da eventi tragici, ma il fascino della competizione di quegli anni rimane intatto. Vedere alcuni dei migliori piloti della storia del WRC riuscire a condurre queste vetture così difficili da domare su percorsi resi quasi impossibili dalle condizioni meteo è qualcosa di stupendo. Il video, che trovate qui sotto, dura ben 38 minuti e include sia immagini di gara che momenti ripresi al parco assistenza. Ve lo linkiamo facendolo partire dal minuto 7, quando iniziano ad essere mostrati i passaggi delle auto. Buona visione!

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/12/2023