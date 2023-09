EA Sports WRC, il rally (simulato) come non l’avete mai visto

In anteprima (con i video di gameplay) tutte le novità, e sono tantissime, del nuovo gioco di rally di Codemasters per PC, Xbox e PlayStation

Codemasters ha una lunga storia nel campo dei simulatori di rally, iniziata nel 1998 con il primo Colin McRae Rally e proseguita con grande successo fino al 2004. Poi, per più di dieci anni, il silenzio. Fino al 2015, quando lo studio inglese ha colto di sorpresa la community di appassionati di corse virtuali con DiRT Rally, un videogioco che raccoglieva l’eredità della serie di Colin McRae, realistico e fedele alla disciplina delle corse su sterrato, impegnativo e gratificante come non se ne vedevano da tempo. Quattro anni più tardi è arrivato il seguito, DiRT Rally 2.0, che ha introdotto miglioramenti sotto ogni punto di vista. Dopo l’acquisizione dello studio inglese da parte di Electronic Arts, nel 2021, Codemasters ha continuato a lavorare sul suo prossimo progetto, che preso il nome di EA Sports WRC, e che uscirà il prossimo 3 novembre. L’abbiamo visto in anteprima, e vi raccontiamo tutte (e sono tante) le novità di quest’anno.

EA Sports WRC, uno screenshot del gioco

EA Sports WRC punta a diventare il riferimento assoluto tra i videogame di rally, e lo fa mettendo sul piatto diversi punti di forza: una rappresentazione delle gare che si avvicina molto a quella televisiva, elemento distintivo di tutte le produzioni di Electronic Arts, dai vari FIFA in poi; la presenza di tutte le location, i team e i piloti ufficiali del campionato WRC; il modello di guida dei DiRT Rally di Codemasters, riconosciuto come il migliore. Non ultimo, il gioco promette un forte legame con i rally che si corrono nella realtà, adattando statistiche, ranking e altro in base a quanto accade nel mondo reale.

NON MANCA NIENTE EA Sports WRC si propone di raccontare l’esperienza delle corse su sterrato nella maniera più completa possibile, senza trascurare nessun elemento: quello che gli sviluppatori definiscono “Crew”, e che comprende pilota, navigatore e meccanici, ma anche l’automobile; le corse vere e proprie, composte da un numero di stage variabile da 15 a 25 con soste tecniche in cui vince chi fa il tempo migliore; il campionato, che comprende una quindicina di gare su sterrato, asfalto e neve, e che decreta vincitore chi accumula il maggior numero di punti a fine stagione. A questa prima, importante modalità di gioco se ne affianca una nuova, quella dei rally di regolarità, in cui le squadre affrontano gli stage con l’obiettivo di arrivare in fondo rispettando il tempo assegnato, con penalità in base a quanto ci allontana dal tempo richiesto. La vittoria va a chi si dimostra più regolare e ottiene meno penalizzazioni.

EA Sports WRC, uno screenshot del gioco

SIMULAZIONE PRECISA Tra gli sviluppatori di Codemasters impegnati nel progetto c’è anche Jon Armstrong, che è stato campione di eSport nel 2018, per poi passare alle auto vere due anni più tardi, con il suo debutto nel 2020 in Junior WRC, dove ha corso fino allo scorso anno. Nel 2023 ha vinto il titolo EWRC3. Il suo contributo è stato fondamentale nello sviluppo e nel miglioramento della simulazione fisica, che coinvolge anche i tracciati (con un degrado simulato in tempo reale, e che peggiora man mano che passano le auto). Il risultato complessivo non dev’essere male, perché lo stesso Jon ammette di allenarsi spesso con EA Sports WRC per imparare gli stage e i tracciati che dovrà poi affrontare nel campionato.

Quale obiettivo può avere un pilota, se non diventare il numero uno? EA Sports WRC asseconda appieno queste ambizioni, permettendo ai giocatori di scegliere da dove cominciare la propria scalata verso il successo, che sia la WRC Junior, la WRC2 o la WRC. In tutti i casi ci sarà da prestare grande importanza al budget e agli inserzionisti pubblicitari, alla gestione del team e al calendario della stagione, che prevede le gare vere e proprie, la preparazione alle corse, lo sviluppo della macchina, e la partecipazione a eventi extra.

FAI DA TE La novità forse più affascinante di EA Sports WRC è la modalità Builder, che permette di costruire da zero la propria auto da rally, dal primo all’ultimo bullone: si scelgono i vari elementi della carrozzeria, che aspetto deve avere (compresi spoiler e specchietti), la livrea, si montano motore, cambio e tutte le altre componenti meccaniche scegliendo tra quelle disponibili, ciascuna con le sue specifiche e caratteristiche. Finito il lavoro in officina, si parte per i test drive! Una volta soddisfatti del risultato, la propria auto può essere usata per competere contro i team ufficiali nel campionato del mondo. E sarà qui il vero banco di prova della modalità Builder, se gli sviluppatori saranno riusciti a creare il giusto equilibrio tra un’auto costruita da un utente e quelle ufficiali preparate dai team. Staremo a vedere, ma è sicuramente una delle prime cose che proverò del gioco non appena disponibile. Al momento non è confermata la possibilità di condividere con gli altri giocatori le proprie “creazioni”.

EA Sports WRC, un'immagine della modalità Builder

LE ALTRE MODALITÀ Carriera, gare di regolarità, modalità Builder... Che altro? L’immancabile Photo Mode, i Momenti, ossia sfide giornaliere che riprendono quanto accaduto nella settimana precedente nei campionati ufficiali, ma anche sfide storiche ed eventi speciali, gare singole e campionati personalizzati, e gioco online anche crossplay, tra piattaforme differenti, fino a un massimo di 32 giocatori. Nel corso del 2024 arriveranno anche la modalità eSport e il supporto per la realtà virtuale su PC (tramite OpenVR).

EA Sports WRC, un'immagine della modalità Rally School

EA Sports WRC rimane un videogame molto “tecnico”, che richiede precisione e un pizzico di temerarietà per affrontare i percorsi con l’acceleratore a tavoletta. E in effetti, nel corso della breve anteprima a cui abbiamo assistito (senza poterlo però provare di persona), la sensazione di velocità trasmessa dall’auto è notevole, quasi spaventosa. Nonostante questo, gli sviluppatori hanno pensato a una serie di funzionalità per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, ma anche semplicemente per chi cerca un grado di sfida un po’ meno impegnativo (e a volte frustrante) dei precedenti DiRT Rally. Tanto per cominciare, come in tutti gli altri giochi di corse, ci sono diversi aiuti alla guida da attivare o spegnere in base alle proprie capacità; le indicazioni del navigatore possono essere molto precise e dettagliate, oppure più semplici per chi è meno avvezzo al mondo del rally. Da ultimo, l’esperienza di gioco è completa anche per chi usa il normale pad per console; va da sé che guidare con un playseat e un volante è più gratificante e fedele alla realtà, altrettanto vero è che non tutti ne possiedono uno.

EA Sports WRC, un'immagine della modalità Carriera

SUI BANCHI DI SCUOLA Meglio ancora, per i neofiti EA Sports WRC offre la modalità Rally School, che dovrebbe facilitare l’apprendimento dello stile di guida e delle tecniche necessarie a padroneggiare al meglio le gare. La scuola spiega i meccanismi delle corse, ma soprattutto come metterli in pratica nel gioco.

EA Sports WRC, uno screenshot del gioco

Le ambizioni di EA Sports WRC si leggono anche nei numeri: seicento chilometri, per duecento tappe ambientate nelle diciassette le location ufficiali del campionato WRC, dal Portogallo alla Sardegna, passando per Monte Carlo e la Croazia, la Grecia e la Finlandia. Nel corso dell’anno ne arriverà un’altra, all’interno di una prima espansione gratuita per tutti i giocatori. Le auto ufficiali saranno invece 10, tra WRC, WRC 2 Junior WRC, a cui si aggiungono ben 68 veicoli storici, dagli anni Sessanta. Ecco qui di seguito l’elenco completo delle auto di EA Sports WRC:

WRC

Ford Puma Rally1 Hybrid

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid

WRC2

Citroën C3 Rally2

Ford Fiesta Rally2

Hyundai i20 N Rally2

Škoda Fabia Rally2 Evo

Škoda Fabia RS Rally2

Volkswagen Polo GTI R5

Junior WRC

Ford Fiesta Rally3

World Rally 2017-2021

Ford Fiesta WRC

Volkswagen Polo 2017

World Rally 1997-2011

Citroën C4 WRC

Citroën Xsara WRC

Ford Focus RS Rally 2001

Ford Focus RS Rally 2008

MINI Countryman Rally Edition

Mitsubishi Lancer Evolution VI

Peugeot 206 Rally

Seat Córdoba WRC

Škoda Fabia WRC

SUBARU Impreza 1998

SUBARU Impreza 2001

SUBARU Impreza 2008

Rally2

Ford Fiesta R5 MK7 Evo 2

Peugeot 208 T16 R5

Rally4

Ford Fiesta MK8 Rally4

Opel Adam R2

Peugeot 208 Rally4

Renault Twingo II

NR4/R4

McRae R4

Mitsubishi Lancer Evolution X

SUBARU WRX STI NR4

S2000

Fiat Grande Punto Abarth S2000

Opel Corsa S2000

Peugeot 207 S2000

S1600

Citroën C2 Super 1600

Citroën Saxo Super 1600

Ford Puma S1600

Renault Clio S1600

F2 Kit

Ford Escort Mk 6 Maxi

Peugeot 306 Maxi

Renault Maxi Mégane

Seat Ibiza Kit Car

Vauxhall Astra Rally Car

Volkswagen Golf IV Kit Car

Gruppo A

Ford Escort RS Cosworth

Lancia Delta HF Integrale

Mitsubishi Galant VR4

SUBARU Impreza 1995

SUBARU Legacy RS

Gruppo B 4WD

Audi Sport quattro S1 (E2)

Ford RS200

Lancia Delta S4

MG Metro 6R4

Peugeot 205 T16 Evo 2

Gruppo B RWD

BMW M1 Procar Rally

Lancia 037 Evo 2

Opel Manta 400

Porsche 911 SC RS

H3 RWD

BMW M3 Evo Rally

Ford Escort MK2 McRae Motorsport

Ford Sierra Cosworth RS500

Lancia Stratos

Opel Ascona 400

Renault 5 Turbo

H2 RWD

Alpine Renault A110 1600 S

Fiat 131 Abarth Rally

Ford Escort MK2

Hillman Avenger

Opel Kadett C GT/E

Talbot Sunbeam Lotus

H2 FWD

Peugeot 205 GTI

Peugeot 309 GTI

Volkswagen Golf GTI

H1 FWD

Lancia Fulvia HF

MINI Cooper S

Vauxhall Nova Sport

EA Sport WRC: l'immagine di copertina della versione PlayStation

EA Sports WRC è il primo gioco sviluppato da Codemasters che abbandona l'ormai storico EGO Engine in favore del più moderno Unreal Engine: una scelta resasi necessaria per il passaggio alle console di nuova generazione, e che ha permesso di creare stage più lunghi e complessi, nonché di rendere ancora più accurate la fisica e la simulazione.

EA Sports WRC, uno screenshot del gioco

EA Sports WRC uscirà il 3 novembre per PC, Xbox Series S|X e PlayStation 5 (niente “vecchie” Xbox One e PS4), al prezzo consigliato di 49,99 euro. Il gioco verrà commercializzato solo in edizione standard, senza versioni più o meno extra lusso che aggiungono auto o elementi cosmetici.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/09/2023