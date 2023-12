WRC 2024, il calendario ufficiale del mondiale Rally

Anche nel 2024 il calendario del Mondiale WRC presenta 13 appuntamenti spalmati tra gennaio e novembre. L'apertura spetta come sempre al mitico Rallye Montecarlo, mentre l'atto finale si terrà nuovamente in Giappone, come già avvenuto negli ultimi due campionati. Per gli appassionati italiani la bella notizia è la conferma in calendario del Rally Italia Sardegna, posizionato ancora una volta a cavallo tra maggio e giugno.

VEDI ANCHE

LE NOVITA' Rispetto allo scorso anno, la prima novità interessante è il ricollocamento a fine marzo del Rally Safari Kenya, in concomitanza con l'inizio della stagione delle piogge sugli altipiani africani. Le altre new entry sono entrambe estive e riguardano il Rally Polonia, al rientro dopo sei anni, e il Rally Lettonia, una primizia assoluta a livello mondiale. Rispetto al 2023, escono di scena Messico ed Estonia.

WRC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2024

Round Data Rally Sede Fondo 1 25-28/01 Rallye Monte Carlo Monaco Neve-asfalto 2 15-18/02 Rally Svezia Umea Neve 3 28-31/03 Rally Safari Kenya Nairobi Terra 4 18-21/04 Rally Croazia Zagabria Asfalto 5 09-12/05 Rally Portogallo Matosinhos Terra 6 30/05-02/06 Rally Italia Sardegna Olbia Terra 7 27-30/06 Rally Polonia Mikolajki Terra 8 18-21/07 Rally Lettonia Riga Terra 9 01-04/08 Rally Finlandia Jyväskylä Terra 10 05-08/09 Rally Acropoli Grecia Lamia Terra 11 26-29/09 Rally Cile Concepcion Terra 12 31/10-03/11 Rally Europa Centrale Passau Asfalto-terra 13 21-24/11 Rally Giappone Aichi/Gifu Asfalto

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/12/2023