Il Mondiale Rally svela il calendario 2024: due novità, Sardegna confermata

Il Mondiale Rally WRC ha svelato le 13 tappe che caratterizzeranno il calendario della stagione 2024. Il numero di appuntamenti è lo stesso di quest'anno, ma scorrendo le date si scoprono diverse novità. Tra le conferme, invece, c'è quella più importante per gli appassionati italiani: il Rally Italia Sardegna mantiene saldo il suo posto e si disputerà come sempre a fine primavera.

IL KENYA ANTICIPA La stagione partirà come di consueto con l'iconico Rally Monte Carlo, in programma nell'ultimo weekend di gennaio. Si conferma a metà febbraio l'appuntamento con le nevi e il ghiaccio del Rally Svezia. A fine marzo, invece, la prima novità: il Rally Kenya, disputato negli ultimi anni a giugno, torna in una data più tradizionale e rappresenterà un test ancora più duro, dato che il periodo di Pasqua coincide con l'inizio della stagione delle piogge. A fargli spazio è il Rally Messico, che non è stato confermato per il 2024.

ESTATE RIVOLUZIONATA Gli appuntamenti primaverili restano poi inalterati con i Rally Croazia e il Rally Portogallo ad aprile e maggio, prima del già citato Rally Italia Sardegna. L'estate porterà invece le altre novità della stagione. A fine giugno ritorna dopo sei anni gli sterrati veloci del Rally Polonia, mentre a luglio debutterà il Rally Lettonia. A fargli posto un altro appuntamento baltico, il Rally Estonia che non è stato confermato. La parentesi nel nord Europa si chiuderà con il tradizionale Rally Finlandia, in programma nel primo weekend di agosto.

FINALE CONFERMATO L'ultima parte di stagione ricalcherà quella del 2023, con il Rally Grecia a inizio settembre, seguito a fine mese dal Rally Cile. Gli ultimi due appuntamenti saranno il Rally dell'Europa Centrale - che debutterà la prossima settimana - tra fine ottobre e inizio novembre e il Rally Giappone che si conferma tappa conclusiva del Mondiale WRC. Jona Siebel, promoter del WRC, ha commentato così il calendario: ''Aspettiamo un’altra stagione ricca di azione nel 2024 con un calendario che non solo celebra le nostre stimate tradizioni, ma ci proietta anche verso un futuro entusiasmante. Il nostro ritorno in Polonia e il debutto in Lettonia sottolineano il nostro impegno nel fornire un’esperienza WRC fresca ed emozionante sia per i fan che per i concorrenti''.

MONDIALE WRC, CALENDARIO 2024

WRC 2024: il calendario completo

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/10/2023