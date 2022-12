WRC 2023, il calendario ufficiale del mondiale Rally

Anche nel 2023 il calendario del WRC presenta 13 appuntamenti, confermando dunque il numero di rally disputati nella passata stagione. Molte conferme e qualche novità soprattutto nel finale del campionato. L'apertura è come al solito affidata al mitico Rallye Monte Carlo, mentre sarà nuovamente il Rally Giappone a fare da teatro al weekend conclusivo.

LE NOVITA' Rispetto al 2022, escono di scena Belgio, Nuova Zelanda e Spagna/Catalogna. A fine inverno il WRC ritrova gli sterrati del Rally Messico, la cui ultima edizione si era disputata nel 2020. In autunno, al posto della lunga trasferta in Oceania, il Mondiale andrà invece in Sudamerica per il Rally Cile, assente dal 2019. Infine la novità assoluta del Rally Europa Centrale, competizione con base in Germania che coinvolge anche Austria e Repubblica Ceca.

WRC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2023

Round Data Rally Sede Fondo 1 19-22/01 Rallye Monte Carlo Monaco Neve-asfalto 2 24-27/02 Rally Svezia Umea Neve 3 16-19/03 Rally Messico Leon Terra 4 20-23/04 Rally Croazia Zagabria Asfalto 5 11-14/05 Rally Portogallo Matosinhos Terra 6 01-04/06 Rally Italia Sardegna Olbia Terra 7 22-25/06 Rally Safari Kenya Nairobi Terra 8 20-23/07 Rally Estonia Tartu Terra 9 03-06/08 Rally Finlandia Jyväskylä Terra 10 07-10/09 Rally Acropoli Grecia Lamia Terra 11 28/9-1/10 Rally Cile Concepcion Terra 12 26-29/10 Rally Europa Centrale Passau Asfalto-terra 13 16-19/11 Rally Giappone Aichi/Gifu Asfalto

