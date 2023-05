Rally Portogallo 2023: programma e aggiornamenti prima giornata

Il Mondiale Rally si sposta sugli sterrati del Portogallo per un altro appuntamento di questa stagione molto combattuta. Elfyn Evans, fresco vincitore in Croazia, ha ottenuto il miglior tempo nello shakedown del giovedì ma oggi partirà per primo inevitabilmente pagherà questo svantaggio. Discorso analogo per l'altra Toyota di Kalle Rovanpera che partirà subito dopo, mentre troveranno il percorso un po' più pulito Ott Tanak e Thierry Neuville. In questo appuntamento torna Dani Sordo per la Hyundai, mentre non c'è Sebastien Ogier, attualmente primo a pari punti con Evans in classifica generale. Sono otto le speciali in programma oggi per circa 120 km cronometrati.

VEDI ANCHE

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY PORTOGALLO 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Lousã 1 12.03 km 09:05 10:05 SS2 Góis 1 19.33 km 10:05 11:05 SS3 Arganil 1 18.72 km 11:05 12:05 SS4 Lousã 2 12.03 km 13:35 14:35 SS5 Góis 2 19.33 km 14:35 15:35 SS6 Arganil 2 18.72 km 15:35 16:35 SS7 Mortágua 18.15 km 17:05 18:05 SS8 Figueira da Foz (SSS) 2.94 km 19:05 20:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/05/2023