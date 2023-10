Rally Europa Centrale: Neuville e Rovanpera amministrano, colpo di scena nel WRC2

Come prevedibile, la domenica mattina del Rally Europa Centrale è iniziata con una situazione di generale stallo date le posizioni abbastanza definite della classifica. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Sebastien Ogier, il quale può ancora provare a inseguire la terza posizione occupata da Ott Tanak. Il francese ha recuperato 4,5 secondi e gliene restano altri 26 da prendere all'estone in tre prove. Più tranquilli Thierry Neuville e Kalle Rovanpera che oggi baderanno soprattutto a portare al traguardo la macchian per festeggiare rispettivamente vittoria e titolo iridato. Colpo di scena invece nel WRC2: il leader Emil Lindholm è stato costretto al ritiro lungo il percorso per un probabile problema all'alternatore, cedendo così la prima posizione al francese Nicolas Ciamin. Tra le vetture Rally2 la più rapida sarebbe in realtà quella di Adrien Fourmaux, ma il pilota del team M-Sport questo weekend è trasparente ai fini del punteggio.

RALLY EUROPA CENTRALE, CLASSIFICA DOPO SS15

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 2:26.52.1 2 Kalle Rovanpera Toyota +30.4 3 Ott Tanak Ford +1:50.4 4 Sebastien Ogier Toyota +2:17.0 5 Takamoto Katsuta Toyota +2:50.1 6 Teemu Suninen Hyundai +2:58.9 7 Gregoire Munster Ford +4:03.1 8 Pierre-Louis Loubet Ford +9:11.9 9 Adrien Fourmaux Ford +9:49.0 10 Nicolas Ciamin Skoda +10:12.0

PROGRAMMA TERZA GIORNATA RALLY EUROPA CENTRALE 2023

Il Rally Europa Centrale entra in Germania per la sua giornata conclusiva. Quattro prove speciali per circa 67 km cronometrati, di cui due in Austria sulla Bohmerwald e due in territorio tedesco sulla Passauer Land, che dovrebbero portare responsi importanti per i due piloti al comando della classifica: Thierry Neuville può ottenere la seconda vittoria stagionale, mentre Kalle Rovanpera deve solo arrivare al traguardo per festeggiare il secondo titolo mondiale consecutivo.

Prova Nome Lunghezza Ora Ora italiana SS15 Bohmerwald 1 17.25 km 08:15 07:23 SS16 Passauer Land 1 16.37 km 09:35 08:26 SS17 Bohmerwald 2 17.25 km 10:33 11:19 SS18 Passauer Land 2 (Powerstage) 16.37 km 12:15 14:12

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/10/2023