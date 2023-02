Rally Svezia 2023: si riparte con Breen al comando

Sette speciali in programma oggi che potrebbero definire meglio una classifica al momento molto corta

Altre sette speciali in programma oggi al Rally Svezia, con la consueta prova di Umea a chiudere la giornata nel tardo pomeriggio. Si riparte con una classifica generale molto combattuta, aperta da Craig Breen e che vede sei piloti in appena 36 secondi, tra cui Ott Tanak a 2 secondi dall'irlandese della Hyundai. Prima speciale al via alle 8:05 del mattino.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY SVEZIA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Norrby 1 12.54 km 08:05 SS10 Floda 1 28.25 km 08:56 SS11 Sävar 1 17.28 km 10:41 SS12 Norrby 2 12.54 km 14:05 SS13 Floda 2 28.25 km 14:56 SS14 Sävar 2 17.28 km 16:41 SS15 Umeå 1 10.08 km 18:05

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/02/2023