Rally Svezia 2023: Rovanpera il più rapido nello shakedown

Dopo un Rallye Montecarlo avaro di neve e ghiaccio, il WRC si sposta nel profondo nord per il Rally Svezia e stavolta il manto bianco non mancherà. Grande attesa ovviamente per i piloti scandinavi e in particolare per Kalle Rovanpera, mentre sarà assente Sebastien Ogier. Il campione del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo nello shakedown, precedendo l'altro finlandese Esapekka Lappi. La competizione vera e propria scatterà questa sera con una prova spettacolo di 5 km a Umea, che verrà poi ripetuta anche domani sera dopo le sei speciali in programma lungo tutta la giornata di venerdì. Per i colori italiani, curiosità circa l'esordio di Lorenzo Bertelli al volante di una Toyota Yaris.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY SVEZIA 2023

GIOVEDI' Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Umeå Sprint 1 (Live TV) 5.16 km 19:05 VENERDI' Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Brattby 1 10.76 km 08:30 SS3 Sarsjöliden 1 14.23 km 09:31 SS4 Botsmark 1 25.81 km 11:03 SS5 Brattby 2 10.76 km 14:53 SS6 Sarsjöliden 2 14.23 km 15:54 SS7 Botsmark 2 25.81 km 17:26 SS8 Umeå Sprint 2 5.16 km 19:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/02/2023