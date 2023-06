Rally Italia 2023: Lappi il più veloce nello shakedown

Dopo il Portogallo, il mondiale WRC affronta un nuovo appuntamento sugli sterrati con il Rally Italia Sardegna. Il successo nella tappa lusitana ha permesso a Kalle Rovanpera di prendere il comando in classifica generale, anche con un discreto margine. Come tre settimane fa, il campione del mondo in carica cercherà di limitare i danni nella giornata di apertura quando si troverà ad aprire la strada, per poi affondare il colpo a partire dal sabato. In questo weekend torna in azione anche Sebastien Ogier, finora sempre molto competitivo nei rally a cui ha preso parte, mentre cercherà il riscatto Elfyn Evans reduce da un ritiro. Questa mattina si è disputato lo shakedown che ha visto la Hyundai di Esapekka Lappi ottenere il miglior tempo, davanti a Thierry Neuville e al francese.

VEDI ANCHE

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY ITALIA SARDEGNA 2023

Il Rally Italia Sardegna 2023 scatta nel tardo pomeriggio di giovedì con la prova spettacolo Olbia-Cabu Abbas di 3,23 km. Venerdì il programma entra nel vivo, in una giornata che prevede solo sei speciali, ma quasi 140 km cronometrati. I piloti dovranno infatti affrontare per ben due volte l'attesissima Monte Lerno-Sa Conchedda, caratterizzata dal celebre salto e lunga ben 49,9 km.

Giovedì 01 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 OLBIA-CABU ABBAS 3.23 km 18:05 Venerdì 02 giugno Prova Nome Lunghezza SS2 TANTARILES 20RIS 1 10.71 km SS3 TERRANOVA 1 8.41 km SS4 MONTE LERNO - SA CONCHEDDA 1 49.9 km SS5 TANTARILES 20RIS 2 10.71 km SS6 TERRANOVA 2 8.41 km SS7 MONTE LERNO - SA CONCHEDDA 2 49.9 km

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2023