Hyundai: Suninen e Lindholm favoriti per il volante che fu di Breen

La Hyundai è alla ricerca di un pilota da affiancare a Dani Sordo nella condivisione della terza i20 N schierata nel mondiale WRC, per colmare il vuoto lasciato dalla tragica scomparsa di Craig Breen. I maggiori candidati a ricoprire il ruolo alle spalle dei titolari Thierry Neuville ed Esapekka Lappi sono i finlandesi Teemu Suninen e il campione in carica del WRC2 Emil Lindholm. Il primo, che partecipa al WRC2 proprio con una Hyundai i20 N Rally2, ha già effettuato un test della vettura Rally1 prima del Rally Italia Sardegna.

SGUARDO SU PIU' PILOTI Il team principal Cyril Abiteboul ha spiegato che la priorità nelle scorse settimana è stata la firma del nuovo direttore tecnico Francois-Xavier Demaison. Per quanto riguarda il nuovo piloti, tutto si dovrebbe perfezionare entro la fine del mese: ''Una cosa che posso confermare è che abbiamo testato Teemu la scorsa settimana e lui fa già parte della famiglia, quindi è una cosa naturale da fare e sarebbe sempre il piano - ha dichiarato a Motorsport.com - Stiamo esaminando alcuni piloti, ne abbiamo bisogno di più di uno perché se guardiamo cosa è successo al nostro team quest'anno e cosa succederà nei prossimi 18 mesi, dobbiamo avere un numero di piloti da cui attingere. Non voglio dire troppo in questo momento. La mia missione non è riempire delle lacune, ma creare una piattaforma strategica per assicurarmi che Hyundai abbia sempre più scelte e opzioni tra alcuni dei migliori giovani piloti in circolazione''.

LA PREVISIONE DI GRONHOLM Se Suninen per ovvi motivi è il grande favorito al sedile vacante della Hyundai, anche Lindholm rimane un ottimo candidato. A svelare che qualcosa bolle in pentola è Marcus Gronholm, ex campione del mondo WRC che ora gestisce - tra gli altri - proprio il connazionale tramite la sua società GSX: ''Emil potrebbe avere qualcosa di eccitante in corso. Ad essere onesti, non so quale sia la situazione ora, ma sì, ci sono alcune discussioni in corso''.

LE VOCI SU ROVANPERA Nel frattempo, le indiscrezioni di mercato riportano anche di un possibile tentativo da parte della casa coreana di ingaggiare nientemeno che Kalle Rovanpera, campione del mondo in carica e leader della classifica generale. Una voce che al momento trova pochi riscontri, anche perché il finlandese non ha particolari motivi per lasciare la Toyota che al momento gli offre la miglior vettura del WRC. Per fare un parallelo con la F1, è come se Max Verstappen dopo aver vinto il suo terzo titolo con la Red Bull decidesse di lasciare la scuderia austriaca per passare a un team avversario, nonostante la grande differenza di prestazioni che si sta vedendo quest'anno. Le differenze tra Yaris e i20 sono decisamente inferiori a quelle che separano la RB19 dalle altre monoposto, ma si tratterebbe comunque di un salto con molti rischi e poche certezze, come testimonia l'analogo movimento fatto qualche anno fa da Ott Tanak, con l'estone che alla fine ha divorziato pure dalla Hyundai per approdare quest'inverno al team M-Sport.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/06/2023