Toyota e il regalo al team principal Latvala: sarà al via del Rally Finlandia

Il WRC vivrà un clamoroso ritorno: questa volta non si tratta di una delle presenze spot dei pluri iridati Sebastien Ogier e Sebastien Loeb, spesso protagonisti in questi anni anche dopo il loro ritiro ''ufficiale'' dalle competizioni. Parliamo invece di Jari-Matti Latvala, attuale team principal della Toyota e a sua volta ex protagonista del mondiale: il 38enne, ritiratosi a fine 2019, tornerà ad indossare il casco nel prossimo Rally Finlandia al volante di una delle Yaris schierate dal team della casa giapponese.

DESIDERIO ESAUDITO Latvala, che in carriera vanta 18 vittorie e tre titoli di vicecampione WRC (2010, 2014 e 2015), si sta già allenando in vista dell'appuntamento finlandese. Il ruolo di team principal verrà momentaneamente assunto da Akio Toyoda, presidente del consiglio di amministrazionne Toyota e a sua volta protagonista di questa operazione nostalgia. A raccontare come si è arrivati a questo ritorno è stato lo stesso Latvala: ''La storia è iniziata dopo la fine della stagione 2022, quando ero in Giappone e parlavo con Morizo, il nostro presidente. Ho detto che avevo il sogno di provare una macchina Rally1, perché negli ultimi 20 anni ho provato tutte le World Rally Cars e tutte le evoluzioni di queste vetture, ma non ho esperienza con le Rally1, e mi piacerebbe provare prima che io abbia 40 anni. Morizo ha detto: 'Sì, dobbiamo farlo, facciamolo!' Ma non eravamo d'accordo su quando lo avremmo fatto. Poi, per questa stagione, abbiamo avuto questa quarta auto disponibile per il noleggio e all'improvviso, già all'inizio dell'anno, Akio ha detto: 'Possiamo farlo quest'anno, facciamolo quest'anno!'. Succederà al Rally di Finlandia e abbiamo pensato che forse questa potesse essere una buona idea. Fu così che lo abbiamo concordato''.

VEDI ANCHE

POCHISSIMA ESPERIENZA La Toyota è reduce dal poker ottenuto nel Safari Rally Kenya e Latvala avrà la possibilità di guidare una GR Yaris Rally1 che anche quest'anno si sta rivelando la macchina da battere. Il finlandese non si pone obiettivi particolari, visto che si presenterà al via con pochi chilometri alle spalle percorsi con questa vettura: ''Il mio obiettivo è avere un sorriso dopo ogni tappa e se saremo tra i primi cinque o i primi dieci, sarò davvero felice. Arriverò con un giorno di test, salterò in macchina e poi farò l'evento immediatamente. Non è così facile salire in macchina con solo un giorno di test. Ma comunque, si tratta più dell'esperienza e del godersela. Non sto costruendo una nuova carriera come pilota. Dobbiamo venire con la mentalità che siamo qui per divertirci e condividere la passione per i rally e le grandi emozioni. Ecco perché se dico che siamo tra i primi cinque o i primi dieci, avremo davvero raggiunto il nostro obiettivo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/07/2023