Rally Italia Sardegna 2023: Lappi resta leader dopo le prime speciali del venerdì

Sotto un cielo principalmente sereno ha preso il via il venerdì del Rally Italia Sardegna 2023. Le condizioni degli sterrati risentono ancora delle piogge dei giorni scorsi, con tratti che risultano ancora fangosi piuttosto che polverosi. Questo ha aiutato Kalle Rovanpera, che oggi parte per primo, ad essere meno penalizzato dall'ordine di transito. Le prime due speciali hanno visto protagonisti diversi alternarsi nelle prime posizioni, con Sebastien Ogier che ha vinto la SS2 e l'altra Toyota di Takamoto Katsuta che ha conquistato la SS3. I due hanno scalato posizioni in classifica generale, dove al comando troviamo ancora Esapekka Lappi. Il finlandese, primo dopo la SS1 disputata ieri, era stato superato da Ogier ma nella SS3 ha rirpeso il comando. I piloti Rally sono tutti racchiusi in meno di 10 secondi, con l'eccezione di Elfyn Evans partito molto cauto e lontano 13,6 secondi. Nel WRC2 ha preso il comando Andrea Mikkelsen, con Oliver Solber ora secondo a 3,7 secondi, seguito da Adrien Fourmaux. Alle 10:21 inizierà l'atteda Monte Lerno-Sa Conchedda lunga ben 49,9 km.

RALLY ITALIA SARDEGNA 2023, CLASSIFICA DOPO SS3

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Esapekka Lappi Hyundai 15:20.1 2 Sebastien Ogier Toyota +0.4 3 Takamoto Katsuta Toyota +2.8 4 Thierry Neuville Hyundai +4.7 5 Pierre-Louis Loubet Ford +4.9 6 Dani Sordo Hyundai +7.5 7 Ott Tanak Ford +8.8 8 Kalle Rovanpera Toyota +9.7 9 Elfyn Evans Toyota +13.6 10 Andreas Mikkelsen Skoda +28.2

PROGRAMMA VENERDI' RALLY ITALIA SARDEGNA 2023

Dopo l'assaggio di giovedì sera, oggi il programma del Rally Italia Sardegna entra nel vivo, in una giornata che prevede solo sei speciali, ma quasi 140 km cronometrati. I piloti dovranno infatti affrontare per ben due volte l'attesissima Monte Lerno-Sa Conchedda, caratterizzata dal celebre salto e lunga ben 49,9 km. Si parte con Esapekka Lappi che ha un vantaggio minimo di 2 decimi su Ott Tanak e tutti i 9 piloti con vetture Rally1 racchiusi in 2,5 secondi.

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 TANTARILES 20RIS 1 10.71 km 08:40 SS3 TERRANOVA 1 8.41 km 09:31 SS4 MONTE LERNO - SA CONCHEDDA 1 49.9 km 10:21 SS5 TANTARILES 20RIS 2 10.71 km 14:32 SS6 TERRANOVA 2 8.41 km 15:23 SS7 MONTE LERNO - SA CONCHEDDA 2 49.9 km 16:13

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/06/2023