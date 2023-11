Rally Giappone: programma e aggiornamenti ultima giornata

Restano sei speciali per concludere il Rally Giappone e con esso il mondiale WRC 2023. Domenica un po' più impegnativa del solito, con tre prove da ripetere due volte. La più breve sarà la Asahi Kougen di 7,5 km che apre e chiude la giornata, con il secondo passaggio che al solito vale anche per la Power Stage. Ormai assegnati i titoli iridati e chiusa la contesa anche per il secondo posto tra i piloti, la Toyota proverà a mantenere il monopolio del podio per chiudere nel migliore dei modi l'ennesima stagione trionfale.

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLY GIAPPONE 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Asahi Kougen 1 7.52 km 07:05 23:05 SS18 Ena City 1 22.92 km 08:03 00:03 SS19 Nenoue Kougen 1 11.6 km 08:56 00:56 SS20 Ena City 2 22.92 km 11:04 03:04 SS21 Nenoue Kougen 2 11.6 km 11:57 03:57 SS22 Asahi Kougen 2 Power Stage 7.52 km 14:15 06:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2023