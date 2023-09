Rally Grecia: programma e aggiornamenti del sabato

La seconda giornata del Rally Acropoli prevede tre speciali da ripetere due volte, per un totale di circa 142 km cronometrati. Saranno prove determinanti per definire la classifica, dato che domenica il programma prevede solo tre prove per poco più di 41 km cronometrati. Thierry Neuville proverà a resistere alla pressione delle Toyota di Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, quest'ultimo desideroso di recuperare partendo da un posizione più fantaggiosa rispetto a venerdì. Gli altri piloti sembrano tagliati fuori dalla lotta per il podio, ma occhio all'incognita delle forature che già nel primo giorno ha mietuto vittime soprattutto tra le WRC2.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY GRECIA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS7 Pavliani 1 24.25 km 07:08 06:08 SS8 Karoutes 1 28.49 km 08:41 07:41 SS9 Eleftherohori 1 18.02 11:05 10:05 SS10 Pavliani 2 24.25 km 14:08 13:08 SS11 Karoutes 2 28.49 km 15:41 14:41 SS12 Eleftherohori 2 18.02 18:05 17:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/09/2023