Rally Estonia: Rovanpera allunga, ma Neuville non demorde

Le prime due speciali del sabato del Rally Estonia sono state vinte da Kalle Rovanpera. Come prevedibile, il campione del mondo in carica ha beneficiato della posizione di partenza più favorevole rispetto a ieri andando subito ad alzare il ritmo. Thierry Neuville non intende però arrendersi, tanto da aver perso rispettivamente appena 1,6 e 2 secondi nelle due prove. Si allungano invece i distacchi per gli altri due piloti in lotta per il podio, con Esapekka Lappi che resta terzo ma ora a più di 20 secondi. Anche in questo caso la battaglia rimane incandescente, con Elfyn Evans quarto ad appena 7 decimi. Discorso inverso a Rovanpera per Ott Tanak, ieri grande protagonista e oggi penalizzato dall'essere il primo a transitare sui percorsi. L'estone è comunque salito in nona posizione della classifica generale, a un passo dall'ottavo posto indicato come obiettivo dopo aver iniziato il rally con 5' di penalità. Nel WRC2, Andreas Mikkelsen resta al comando, ma Gus Greensmith lo tallona a circa 8 secondi. A metà mattina le altre due prove di questa prima parte di giornata.

VEDI ANCHE

RALLY ESTONIA 2023, CLASSIFICA DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 1:23:46.2 2 Thierry Neuville Hyundai +6.6 3 Esapekka Lappi Hyundai +20.8 4 Elfyn Evans Toyota +21.5 5 Teemu Suninen Hyundai +47.7 6 Pierre-Louis Loubet Ford +1:07.0 7 Takamoto Katsuta Toyota +1:21.8 8 Andreas Mikkelsen Skoda +4:53.2 9 Ott Tanak Ford +5:01.2 10 Gus Greensmith Skoda +5:01.4

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY ESTONIA 2023

Programma intenso nella seconda giornata del Rally Estonia, con nove speciali da percorrere dalla mattina alla sera. Si parte infatti alle 08:09 locali, le 07:09 italiane, per concludere la giornata alle 20:24 dopo aver percorso oltre 100 km cronometrati spalmati su quattro SS da ripetere due volte, più la breve prova spettacolo Tartu vald 2 che chiuderà le ostilità del sabato. Si riparte con una situazione di grande equilibrio, con Kalle Rovanpera che guida con 3 secondi di vantaggio su Thierry Neuville. Una decina di secondi più indietro troviamo la coppia formata da Esapekka Lappi ed Elfyn Evans. Proseguirà poi la rimonta di Ott Tanak, partito con 5' di penalità e ormai a un passo dall'ingresso nella top10.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Mäeküla 1 10.27 km 08:09 07:09 SS10 Otepää 1 11.15 km 09:02 08:02 SS11 Mäeküla 2 10.27 km 11:10 10:10 SS12 Otepää 2 11.15 km 12:03 11:03 SS13 Elva 1 11.73 km 14:56 13:56 SS14 Kanepi 1 16.48 km 16:05 15:05 SS15 Elva 2 11.73 km 17:56 16:56 SS16 Kanepi 2 16.48 km 19:05 18:05 SS17 Tartu vald 2 3.35 km 20:24 19:24

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/07/2023