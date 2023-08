Rally Finlandia: Toyota protagonista in attesa della Power Stage

Si è aperta senza sorprese la domenica del Rally Finlandia. Le prime due speciali di giornata sono state vinte da Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, con i due che hanno così rafforzato rispettivamente il primo e il terzo posto in classifica. Importante soprattutto il successo del giapponese che ha respinto il nuovo assalto di Teemu Suninen al podio, dopo che il finlandese si era riportato a 4 secondi al termine della SS19. Per quest'ultimo grosso rischio nel corso della SS20. con la sua i20 finita per alcuni istanti su due ruote dopo essere andato largo in una curva verso sinistra. Le due Hyundai di Thierry Neuville e di Suninen sembrano destinate dunque al secondo e quarto posto, mentre nel WRC2 Oliver Solberg ha ormai messo le mani sul successo finale.

VEDI ANCHE

RALLY FINLANDIA 2023, CLASSIFICA DOPO SS20

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 2:20:50.5 2 Thierry Neuville Hyundai +33.7 3 Takamoto Katsuta Toyota +1:26.5 4 Teemu Suninen Hyundai +1:33.7 5 Jari-Matti Latvala Toyota +3:50.1 6 Oliver Solberg Skoda +8:46.3 7 Sami Pajari Skoda +9:07.1 8 Adrien Fourmaux Ford +9:38.8 9 Nikolay Gryazin Skoda +10:24.3 10 Andreas Mikkelsen Skoda +10:43.1

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLY FINLANDIA 2023

L'ultima giornata del Rally Finlandia prevede poco più di 50 km cronometrati, la Power Stage che assegna i punti bonus è lunga meno di 10 km. Per Elfyn Evans si tratterà di amministrare i 32 secondi di margine su Thierry Neuville, conquistando così la seconda vittoria stagionale dopo il successo nel Rally Croazia. La lotta sarà ancora accesa soprattutto per il terzo posto, conteso tra Takamoto Katsuta e Teemu Suninen, e per la vittoria nel WRC2, con Oliver Solberg che riparte con 12 secondi di vantaggio su Sami Pajari.

Prova Nome Lunghezza Ora Locale Ora italiana SS19 Moksi-Sahloinen 1 16.56 km 07:53 06:53 SS20 Himos-Jämsä 1 9.26 km 09:05 08:05 SS21 Moksi-Sahloinen 2 16.56 km 10:30 09:30 SS22 Himos-Jämsä 2 (Power Stage) 9.26 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/08/2023