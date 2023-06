Neuville colto in fragrante e squalificato dal Safari Rally Kenya!

Ancora un colpo di scena al Safari Rally Kenya, questa volta arrivato molto dopo il termine della competizione. La direzione gara ha squalificato Thierry Neuville dopo che i commissari dell'evento hanno scoperto che il pilota della Hyundai aveva condotto delle attività di ricognizione illegali durante il rally. Il belga si era classificato ottavo e aveva vinto la Power Stage finale.

I FATTI A condannare Neuville è stata la presenza di una persona che è stata vista guidare, dopo la ricognizione, sui percorsi che sarebbero stati utilizzati come prove speciali durante i rally. La persona in questione è stata trovata su una proprietà privata senza autorizzazione ed è stata fermata dai commissari in due località in due giorni diversi. Le prove presentate agli steward indicavano dei legami tra il soggetto e Neuville. Il pilota è stato convocato dagli steward e ha subito ammesso di conoscere la persona identificata, aggiungendo di averne richiesto supporto per individuare dei problemi specifici - la presenza di sassi spostati - in alcune prove speciali.

COSA DICE IL REGOLAMENTO Neuville ha dunque infranto l'articolo 35.4.2 del Regolamento Sportivo FIA, il quale recita: ''Solo con l'espressa autorizzazione del Direttore di Gara e del Dipartimento Rally della FIA, una qualsiasi persona collegata a un equipaggio iscritto può viaggiare sul percorso di una prova speciale del rally (eccetto a piedi). Questa regola si applicherà fino a quando quella prova speciale non sarà terminata, aperta al traffico pubblico e non sarà più utilizzata all'interno del rally''.

VEDI ANCHE

CAMBIA LA CLASSIFICA La squalifica di Neuville ha ripercussioni importanti sulla classifica generale. Il belga scende da 102 a 93 punti, passando dal secondo al quinto posto. A scavalcarlo sono Elfyn Evans, ora secondo con 99 punti, e la coppia formata da Sebastien Ogier e Ott Tanak.

PUNITO ANCHE SOLBERG Una nuova punizione è arrivata anche per Oliver Solberg, questa volta senza particolari conseguenze. Lo svedese si è visto aggiungere due minuti al tempo finale per aver utilizzato una gomma in più rispetto alle 26 concesse. Il figlio d'arte rimane comunque davanti a Martin Prokop, salendo in nona posizione dopo la squalifica di Neuville.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/06/2023