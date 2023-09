Rally Cile: programma e aggiornamenti del sabato

Il programma della seconda giornata del Rally Cile ricalca quello del venerdì, con tre speciali da ripetere due volte. Sono 154 i km cronometrati di oggi che potranno definire meglio una classifica che vede i primi tre racchiusi in 12 secondi. Al comando c'è Ott Tanak seguito da Teemu Suninen ed Elfyn Evans, con i tre piloti che ieri si sono alternati al comando della generale. Giù dal podio attualmente troviamo sia Thierry Neuville sia Kalle Rovanpera che oggi proveranno a recuperare. Non ripartiranno Esapekka Lappi e Pierre-Louis Loubet, protagonisti di due spettacolari cappottamenti, per fortuna senza conseguenze fisiche. Inizio alle 7:57 ora locale, le 12:57 in Italia.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY CILE 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS7 Chivilingo 1 27.19 km 07:57 12:57 SS8 Rio Lia 1 21.09 km 09:01 14:01 SS9 Maria de las Cruces 1 28.72 km 10:05 15:05 SS10 Chivilingo 2 27.19 km 14:57 19:57 SS11 Rio Lia 2 21.09 km 16:01 21:01 SS12 Maria de las Cruces 2 28.72 km 17:05 22:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/09/2023