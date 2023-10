Il trionfo di Tanak un assist per il futuro di M-Sport: "Risultati come questo aiutano"

Nel Rally Cile è arrivata la seconda vittoria stagionale per Ott Tanak e per il team M-Sport dopo quella ottenuta sulle nevi della Svezia. Un successo importante che arriva dopo una serie di delusioni per il pilota estone e che ha un peso specifico notevole non solo a livello di morale per gli uomini del team di Malcom Wilson.

SPINTA PER LA PERMANENZA La partecipazione di M-Sport al campionato WRC 2024 è ancora tutt'altro che sicura, dato che mancano ancora le sponsorizzazioni e il budget necessari per affrontare la stagione. Wilson ha ribadito di non avere intenzione di interrompere il suo programma Rally1 con le Ford Puma, ma le preoccupazioni restano. Il team principal Richard Millener ha evidenziato l'importanza del successo in Cile: ''Il futuro è ancora piuttosto difficile, ma vediamo cosa succederà. Possiamo solo dimostrare di avere una squadra e una macchina capaci e spingeremo per usarli per assicurarci di avere la formazione più forte possibile l'anno prossimo. Ovviamente speriamo di competere nel 2024. È bello dimostrare che la macchina ha ancora la capacità di vincere e questa è una delle cose più importanti. Può solo aiutare quando otteniamo un risultato come questo''.

VITTORIA MERITATA Se la vittoria in Cile può dare una grossa mano ad attrarre sponsor e budget per il 2024, il modo in cui è arrivata è forse ancora più importante. Tanak è stato in testa praticamente da subito, lottando e avendo la meglio sui piloti dei due colossi asiatici Toyota e Hyundai. Millener ha sottolineato questo aspetto: ''Sono davvero contento del fine settimana e penso che tutta la squadra possa esserlo, perché tutti hanno spinto per replicare quello che abbiamo fatto in Svezia. Quando siamo arrivati qui sapevamo che avevamo l'opportunità di fare bene. Abbiamo fatto la nostra parte e dobbiamo tanto di cappello a Ott e Martin (Jarveoja, il navigatore dell'estone ndr). Hanno fatto un lavoro fantastico per tutto il fine settimana: hanno spinto quando necessario, controllato negli altri momenti e siamo riusciti a vincere. All'interno della squadra, il risultato è enorme per noi. La motivazione era bassa e la frustrazione era alta, ma ora l'umore di tutti è migliorato. Questa vittoria non è stata ereditata, è stata una vera vittoria''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2023