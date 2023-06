Rally Italia Sardegna 2023: programma e aggiornamenti della domenica

Ultima giornata in cui la Hyundai deve solo portare a termine una doppietta già in mano, con un occhio alla Power Stage finale

Quattro prove speciali, per un totale di appena 45 km cronometrati, separano i piloti dalla fine del Rally Italia Sardegna. Per le Hyundai di Thierry Neuville ed Esapekka Lappi completare la doppietta sembra ormai una formalità, ma l'attenzione resta alta dopo i tanti colpi di scena del weekend. Per i molti piloti che sono usciti di scena nei giorni scorsi c'è poi la Power Stage finale dove cercare di recuperare punti preziosi.

VEDI ANCHE

PROGRAMMA DOMENICA RALLY ITALIA SARDEGNA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 ARZACHENA - BRANIATOGGHIU 1 15.22 km 07:05 SS17 SARDEGNA 1 7.79 km 08:05 SS18 ARZACHENA - BRANIATOGGHIU 2 15.22 km 10:09 SS19 SARDEGNA 2 - WOLF Power Stage 7.79 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/06/2023