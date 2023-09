Rally Cile: programma e aggiornamenti prima giornata

Al via il terz'ultimo appuntamento dell'anno che potrebbe anche risultare decisivo per l'assegnazione dei titoli mondiali.

Il Mondiale Rally 2023 si sposta in Sudamerica per l'appuntamento con gli sterrati del Rally Cile. Dopo il successo in Grecia, Kalle Rovanpera in questo fine settimana può chiudere o quasi il discorso riguardante il titolo iridato, con Elfyn Evans che al momento è staccato di 33 punti e soli altri due rally da disputare successivamente. La prima giornata prevede tre prove speciali da ripetere due volte, per oltre 112 km cronometrati. Nello shakedown disputato giovedì, Evans ha ottenuto la miglior prestazione davanti a Rovanpera e a Pierre-Louis Loubet.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY CILE 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Pulperia 1 19.77 km 08:35 13:35 SS2 Rere 1 13.34 km 09:33 14:33 SS3 Rio Claro 1 23.32 km 10:27 15:27 SS4 Pulperia 2 19.77 km 14:42 19:42 SS5 Rere 2 13.34 km 15:40 20:40 SS6 Rio Claro 2 23.32 km 16:34 21:34

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/09/2023