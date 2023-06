Rally Safari Kenya, lo spettacolare doppio cappottamento della Yaris di Katsuta - Video

La Toyota del giapponese - che non ha riportato danni fisici dall'incidente - è volata per aria dopo l'impatto su un terrapieno. Domani al via la prima prova speciale del weekend

Nonostante le buone premesse di poter portare a casa un bel risultato, il weekend del WRC in Kenya non è cominciato nel migliore dei modi per il giapponese Takamoto Katsuta. Il pilota di casa Toyota, che può essere considerato uno specialista del Rally Safari avendo ottenuto qui ben due dei tre podi conquistati in carriera nel Mondiale (un secondo posto nel 2021 e un terzo nella passata stagione), come è possibile vedere nel video qui sotto è stato infatti protagonista di uno spettacolare doppio cappottamento nel corso dello shakedown di mercoledì.

DANNI Il 30enne di Nagoya, evidentemente tradito da un cumulo di terra nel corso del terzo passaggio sul percorso, è comunque atterrato sulle quattro ruote della sua GR Yaris Rally1 ed è riuscito a ripartire e tagliare il traguardo. La sua Toyota è stata quindi oggetto di parecchie attenzioni da parte dei meccanici al parco assistenza, che dovrebbero consentire a Katsuta di prendere regolarmente il via della prima prova speciale in programma giovedì 22 giugno. Il pilota comunque non raccoglierà punti per il campionato Costruttori, visto che nel WRC Rally Safari Kenya oltre ai soliti titolari Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans, ci sarà anche il pluricampione del mondo Sebastien Ogier.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/06/2023