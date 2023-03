Rally Messico: Lappi e Rovanpera i più rapidi nello shakedown, il via nella notte italiana

Dopo il successo di Ott Tanak sulle nevi della Svezia, il mondiale WRC cambia completamente clima trasferendosi sugli sterrati del Rally Messico. La Toyota cercherà di tornare al successo affiancando a Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans il rientrante Sebastien Ogier, già vincitore del Montecarlo. La Hyundai, invece, accanto ai titolari Thierry Neuville ed Esapekka Lappi riporta in panchina Craig Breen e schiera Dani Sordo. Nel WRC2 debutta al volante della Skoda Gus Greensmith, in un campo partenti molto agguerrito. Nello shakedown disputato nel tardo pomeriggio di giovedì stesso tempo per Lappi e Rovanpera, mentre il Rally del Messico scatterà sul serio nella notte italiana, con due ripetizioni della prova spettacolo da 1,1 km. Poi dal pomeriggio italiano, mattina locale, l'inizio del programma del venerdì con 8 prove speciali di cui sei davvero impegnative.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY MESSICO 2023

Prova Nome Lunghezza Ora Ora italiana SS1 Street Stage GTO 1 1.12 km 20:05 03:05 ToRun SS2 Street Stage GTO 2 1.12 km 20:28 03:28 ToRun SS3 El Chocolate 1 29.07 km 08:48 15:48 ToRun SS4 Ortega 1 15.71 km 09:46 16:46 ToRun SS5 Las Minas 1 13.79 km 10:39 17:39 ToRun SS6 El Chocolate 2 29.07 km 14:22 21:22 ToRun SS7 Ortega 2 15.71 km 15:20 22:20 ToRun SS8 Las Minas 2 13.79 km 16:13 23:13 ToRun SS9 Las Dunas Superspecial 1 3.7 km 17:16 00:16 ToRun SS10 Distrito Leon Mx SSS 1.3 km 18:16 01:16 ToRun

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/03/2023