Rally Estonia: Rovanpera fa 13 e chiude prendendosi anche la Power Stage

Terzo trionfo consecutivo per il finlandese in Estonia, arricchito dal record di successi consecutivi nelle speciali

È stato un autentico one man show il Rally Estonia 2023. Kalle Rovanpera ha tenuto egregiamente nella prima giornata quando aveva l'handicap di partire per primo, chiudendo già al comando, preludio del dominio che avrebbe mostrato nel resto del weekend. Il leader del mondiale ha infatti vinto tutte e 13 le speciali disputate tra sabato e domenica, annichilendo gli avversari e battendo il record di 12 successi parziali consecutivi che apparteneva nientemeno che a Sebastien Loeb. Per il campione del mondo in carica è il terzo successo consecutivo nell'appuntamento estone. Con un Rovanpera così, sempre più lanciato in testa alla classifica del Mondiale WRC, la Hyundai può dirsi soddisfatta del risultato ottenuto. Thierry Neuville, dopo aver provato a impensierire il finlandese nel corso della prima giornata, ha chiuso al secondo posto davanti a Esapekka Lappi, il quale ha avuto la meglio sulla Toyota di Elfyn Evans dopo un lungo testa a testa. La casa coreana completa l'ottimo bilancio di squadra con il quinto posto di Teemu Suninen, all'esordio sulla i20 Rally1 appartenuta al compianto Craig Breen. Nella prova finale Pierre-Louis Loubet si riprende il sesto posto scavalcando Takamoto Katsuta, mentre Ott Tanak chiude ottavo un rally di casa deludente, iniziato subito in salita con la sostituzione del motore dopo il primo passaggio dello shakedown di giovedì, operazione che gli è costata 5 minuti di penalità.

POWER STAGE Lo show di Rovanpera è proseguito anche nella Power Stage, con il finlandese che ha ottenuto il miglior tempo e i 5 punti bonus. Gli altri piloti a prendere punti aggiuntivi sono Evans, Lappi, Tanak e Neuville, il quale ha lamentato un problema all'ibrido nei chilometri finali. A Loubet basta il sesto tempo per scavalcare, di appena 3 decimi, Katsuta nella classifica finale. Nel WRC2, vittoria finale per Andreas Mikkelsen che si difende bene da Sami Pajari, completa il podio Gus Greensmith. Tra due settimana il WRC torna in scena con un altro sterrato veloce e ricco di salti, quello del mitico Rally Finlandia.

RALLY ESTONIA 2023, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:36:03.1 2 Thierry Neuville Hyundai +52.7 3 Esapekka Lappi Hyundai +59.5 4 Elfyn Evans Toyota +1:06.8 5 Teemu Suninen Hyundai +2:21.1 6 Pierre-Louis Loubet Ford +3:09.9 7 Takamoto Katsuta Toyota +3:10.2 8 Ott Tanak Ford +6:25.6 9 Andreas Mikkelsen Skoda +9:54.1 10 Sami Pajari Skoda +10:03.8

WRC 2023, Rally Estonia: Kalle Rovanpera (Toyota)

AGGIORNAMENTI DEL MATTINO

Inarrestabile Kalle Rovanpera al Rally Estonia. Il pilota della Toyota ha vinto anche la SS20, dodicesimo successo di prova consecutivo per lui (pareggiato il record detenuto da Sebastien Loeb e realizzato al Rally Corsica 2005), e si appresta a intascare un altro successo per lanciarsi verso il bis iridato. Alle sue spalle, Thierry Neuville ed Esapekka Lappi hanno fatto meglio di Elfyn Evans, chiudendo quasi definitivamente il discorso per il podio quando manca solo la Power Stage al termine. Nelle posizioni di rincalzo da sottolineare il sorpasso di Takamoto Katsuta ai danni di Pierre-Louis Loubet, con il giapponese ora sesto per appena 6 decimi. Nel WRC2, Andreas Mikkelsen inizierà la prova finale con 9,8 secondi di vantaggio su Sami Pajari.

RALLY ESTONIA 2023, CLASSIFICA DOPO SS20

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:26:48.2 2 Thierry Neuville Hyundai +46.5 3 Esapekka Lappi Hyundai +55.6 4 Elfyn Evans Toyota +1:04.7 5 Teemu Suninen Hyundai +2:12.7 6 Takamoto Katsuta Toyota +3:01.4 7 Pierre-Louis Loubet Ford +3:02.0 8 Ott Tanak Ford +6:21.0 9 Andreas Mikkelsen Skoda +9:12.3 10 Sami Pajari Skoda +9:22.1

WRC 2023, Rally Estonia: Thierry Neuville (Hyundai)

SS18-19 Continua lo show di Kalle Rovanpera al Rally Estonia. Il campione del mondo in carica ha vinto le prime due speciali della domenica, portando a 11 il filotto di successi parziali consecutivi. Alle sue spalle, Elfyn Evans ha ottenuto il secondo miglior tempo nella SS19, tenendo così sotto pressione la coppia di piloti Hyundai che lo precede per le posizioni sul podio. A due speciali dal termine, il gallese insegue Esapekka Lappi a 7,9 secondi, mentre il finlandese ha un ritardo di 9,2 secondi da Thierry Neuville che mantiene la seconda posizione. Non cambia la classifica alle loro spalle, con i piloti che stanno pensando soprattutto alla power stage finale e ai punti bonus che assegnerà. Nel WRC2, Andreas Mikkelsen conserva la prima posizione con Sami Pajari che non molla e insegue a 12 secondi. Alle 10 secondo passaggio sulla SS Karaski, mentre la Power Stage andrà in scena come sempre all'ora di pranzo.

RALLY ESTONIA 2023, CLASSIFICA DOPO SS19

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:20:52.9 2 Thierry Neuville Hyundai +45.2 3 Esapekka Lappi Hyundai +54.4 4 Elfyn Evans Toyota +1:02.3 5 Teemu Suninen Hyundai +2:07.4 6 Pierre-Louis Loubet Ford +2:53.2 7 Takamoto Katsuta Toyota +2:56.4 8 Ott Tanak Ford +6:13.4 9 Andreas Mikkelsen Skoda +8:45.6 10 Sami Pajari Skoda +8:58.2

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLY ESTONIA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS18 Karaski 1 12.04 km 08:09 07:09 SS19 Kambja 1 18.5 km 09:05 08:05 SS20 Karaski 2 12.04 km 11:01 10:01 SS21 Wolf Powerstage Kambja 2 18.5 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/07/2023