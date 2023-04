Follia al Rally Croazia: rissa sul percorso poco prima del passaggio di una Toyota

Il mondo del WRC, recentemente colpito dalla tragica scomparsa di Craig Breen, ha rischiato di vivere un altro momento drammatico per colpa della follia di alcuni spettatori. L'episodio è avvenuto nel corso del weekend appena trascorso, durante il quale si è svolto il Rally Croazia vinto da Elfyn Evans. Un video amatoriale pubblico sui social ha reso virale il comportamento insensato di alcuni spettatori, a stento riportati all'ordine dal personale di sicurezza.

ANIMI BOLLENTI Le immagini mostrano un diverbio che inizia coinvolgendo due spettatori posizionati su una riva appena sopra alla zona di transito delle vetture. La situazione degenera quando altri personaggi arrivano a dare manforte a uno dei protagonisti. Un ragazzo in particolare alza il livello della tensione, arrivando allo scontro fisico. Mentre alcuni dei presenti, chiaramente italiani, invitano a spostarsi gridando ''auto!'', lo scontro deflagra con i due litiganti che finiscono per picchiarsi addirittura in mezzo alla strada. Per fortuna nella zona è presente anche il personale di sicurezza che interviene per sedare la rissa assieme ad altri appassionati. Ad un certo momento si arrivano a contare 10 persone presenti in un punto in cui le auto transitano ad altissima velocità.

TRAGEDIA SFIORATA La situazione, già di per sé deprecabile, mostra tutta la sua potenziale drammaticità pochi istanti dopo. Mentre a fatica si riesce a riportare la calma, un ultimo addetto alla sicurezza sale di qualche metro la riva, aiutato da un collega, appena una manciata di secondi prima che in quel punto arrivi una Toyota Yaris lanciata a tutta velocità, tanto da passare in salto. Il video mostra chiaramente l'incredibile rischio corso dai protagonisti di questa incresciosa vicenda.

Not this way at all! We have had a sad time in rallying past week's We got to respect all safety instructions in stage's and most important thing , our own personal behavior in there!! Really really dangerous moment in Rally Croatia today 😡 Thank god at no one was hurt! Pubblicato da T4T World Rally Team su Domenica 23 aprile 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/04/2023