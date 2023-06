Safari Rally Kenya: programma e aggiornamenti del sabato

Altre tre speciali da ripetere tre volte nel programma del sabato del Safari Rally Kenya, per un totale di oltre 150 km cronometrati. La sfida per la vittoria tra Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera si accenderà, con il finlandese che non avrà più lo svantaggio di partire per primo. Il campione del mondo in carica potrebbe però anche pensare alla classifica del campionato e non prendersi troppi rischi, considerando il ritiro di ieri del suo più diretto inseguitore Thierry Neuville. Altra battaglia interessante quella per il terzo gradino del podio, con Esapekka Lappi che cercherà di chiudere il gap che lo separa da Elfyn Evans.

PROGRAMMA SABATO SAFARI RALLY KENYA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Soysambu 1 29.32 km 08:01 07:01 SS9 Elmenteita 1 15.08 km 09:05 08:05 SS10 Sleeping Warrior 1 31.04 km 10:03 09:03 SS11 Soysambu 2 29.32 km 14:01 13:01 SS12 Elmenteita 2 15.08 km 15:05 14:05 SS13 Sleeping Warrior 2 31.04 km 16:03 15:03

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/06/2023