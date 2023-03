Rally Messico: si riparte con 5 secondi di distacco tra Lappi e Ogier

La seconda giornata del Rally Messico 2023 prevede nove prove speciali, di cui sei davvero impegnative. La competizione ripartirà con una situazione di classifica molto equilibrata: sono infatti appena 5 i secondi che separano il leader Esapekka Lappi e l'inseguitore Sebastien Ogier, quasi sempre staccati di pochi decimi nelle speciali completate venerdì. Lotta aperta anche per il terzo gradino del podio, con Elfyn Evans che ha 10 secondi scarsi di margine su Thierry Neuville. Kalle Rovanpera è più staccato, ma oggi non parte più per secondo e potrà dunque sfruttare condizioni del percorso più favorevoli. Tutto aperto anche nel WRC2, dove Gus Greensmith comanda con 8 secondi su Adrien Fourmaux, l'unico a dare soddisfazioni in una giornata tremenda per il team Ford M-Sport che ha visto le sue tre Rally1 uscire precocemente dai giochi.

VEDI ANCHE

RALLY MESSICO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Esapekka Lappi Hyundai 1:25:12.0 2 Sebastien Ogier Toyota +5.3 3 Elfyn Evans Toyota +30.1 4 Thierry Neuville Hyundai +39.8 5 Kalle Rovanpera Toyota +59.7 6 Dani Sordo Hyundai +1:27.2 7 Gus Greesmith Skoda +3:50.1 8 Adrien Fourmaux Ford +3:58.6 9 Emil Lindholm Skoda +4:16.5 10 Kajetan Kajetanowicz Skoda +4:53.1

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY MESSICO 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS11 Ibarrilla 1 14.82 km 08:13 15:13 SS12 El Mosquito 1 22.56 km 09:04 16:04 SS13 Derramadero 1 21.7 km 10:05 17:05 SS14 Las Dunas Superspecial 2 3.7 km 11:13 18:13 SS15 Ibarrilla 2 14.82 km 14:06 21:06 SS16 El Mosquito 2 22.56 km 14:59 21:59 SS17 Derramadero 2 21.7 km 16:05 23:05 SS18 Las Dunas Superspecial 3 3.7 km 17:18 00:18 SS19 Rock & Rally SSS 1.3 km 18:08 01:08

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/03/2023