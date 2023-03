Rally Messico: dietro a Ogier è battaglia sul filo dei secondi tra Evans e Neuville

L'ultima giornata del Rally Messico 2023 prevede solo 4 prove speciali, ma dal peso specifico notevole. Oltre ai punti bonus che assegnerà la Power Stage finale, infatti, è ancora tutto in gioco per il secondo posto, conteso tra Elfyn Evans e Thierry Neuville. Il belga ha rosicchiato altri 2 decimi vincendo davanti al rivale la SS20 che ha aperto la domenica, ma il pilota della Toyota ha risposto vincendo la successiva SS21, la prova più lunga di oggi con i suoi 35 km. Sono ora 5,8 i secondi che separano i due, mentre per le altre posizioni di classifica è ormai tutto deciso in attesa della Power Stage. Situazione definita nel WRC2, con Gus Greensmith che ha la vittoria in pugno, mentre Emil Lindholm si è quasi garantito il secondo posto dopo che Adrien Fourmaux si è fermato lungo il percorso della SS21, completando così un weekend di delusioni atroci per M-Sport in entrambe le categorie.

VEDI ANCHE

RALLY MESSICO 2023, CLASSIFICA DOPO SS21

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 3:03:39.0 2 Elfyn Evans Toyota +23.2 3 Thierry Neuville Hyundai +29.0 4 Kalle Rovanpera Toyota +1:47.5 5 Dani Sordo Hyundai +2:47.6 6 Gus Greensmith Skoda +11:39.7 7 Emil Lindholm Ford +12:14.3 8 Oliver Solberg Skoda +12:29.4

PROGRAMMA TERZA GIORNATA RALLY MESSICO 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS20 Las Dunas Superspecial 4 3.7 km 08:05 15:05 SS21 Otates 35.63 km 09:16 16:16 SS22 San Diego 12.61 km 10:24 17:24 SS23 El Brinco Wolf Power Stage 9.59 km 12:18 19:18

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/03/2023