WRC, ufficiale: Ott Tanak torna in Hyundai, sarà compagno di Neuville nel 2024

Per il fresco vincitore del rally del Cile, Ott Tanak, è già tempo di cambiare casacca. Da Hyundai a Ford M-Sport e ritorno, il campione del mondo WRC 2019 ha infatti annunciato il rientro alla casa sudcoreana dopo solo una stagione al volante della Ford Puma Rally1 con cui ha conquistato due successi in stagione (Svezia oltre al già citato Cile). Il forte pilota estone, che compirà 36 anni il prossimo 15 ottobre, guiderà nel Mondiale 2024 la i20 N Rally1 insieme al confermato Thierry Neuville. Per Tanak sarà il quarto Mondiale WRC con Hyundai, dopo i tre di fila disputati tra il 2020 e il 2022.

WRC 2023, Rally Cile: Ott Tanak (Ford)

PARLA TANAK “Sin da quando le nostre strade si sono divise, un anno fa – ha spiegato Tanak nel comunicato ufficiale della squadra di Alzenau – il team ha lavorato duramente sulla nuova struttura tecnica. Hyundai Motorsport ha una chiara visione e obiettivi a breve termine che mi hanno convinto a tornare. Il nostro target in questo nuovo capitolo non sarà niente di meno di vincere tutti e tre i titoli iridati, e credo che con la nuova organizzazione del team ci siano tutti gli strumenti necessari per farcela”.

WRC 2023, Rally Cile: Thierry Neuville (Hyundai)

ABITEBOUL SODDISFATTO Il grande fautore del clamoroso ritorno è però Cyril Abiteboul, ex team principal Renault in F1 che da inizio 2023 è chiamato a gestire la divisione sportiva di Hyundai: “Nell’esplorare le nostre opzioni per il 2024, ho iniziato una discussione con Ott e lui è rimasto entusiasta delle rinnovate ambizioni e dell’attuale struttura organizzativa. Siamo contenti che abbia voluto riprendere le questioni lasciate in sospeso”. Non è ancora stato annunciato il titolare del terzo sedile a tempo pieno, con Esapekka Lappi e Teemu Suninen che potrebbero essere anche chiamati ad alternarsi nel corso della stagione.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/10/2023