Rally Grecia: si parte dopo i problemi legati al maltempo

Dopo la sosta estiva il Mondiale Rally ritorna con uno dei suoi appuntamenti classici, il Rally Acropoli. La vigilia dell'appuntamento ellenico è stata condizionata dal maltempo che ha colpito questa settimana la Grecia: lo shakedown, inizialmente ridotto a un solo passaggio per pilota rispetto ai consueti tre, è stato definitivamente cancellato nella serata di mercoledì. Interrotta nel primo pomeriggio anche la ricognizione lungo il percorso della SS7/10. L'avvio ufficiale della competizione, previsto con la prova spettacolo in programma giovedì sera, non è comunque a rischio mentre le condizioni meteo vanno migliorando in vista del fine settimana. Per la Toyota torna in competizione Sebastien Ogier, mentre in casa Hyundai la terza i20 passa nelle mani di Dani Sordo.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY GRECIA 2023

Giovedì 7 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 EKO Super Special Stage 1.48 km 19:05 18:05

Venerdì 8 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Loutraki 1 18.1 km 08:23 07:23 SS3 Pissia 16.43 km 09:26 08:26 SS4 Loutraki 2 18.1 km 12:19 11:19 SS5 Livadia 21.03 km 15:12 14:12 SS6 Elatia 28.32 km 16:45 15:45

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/09/2023