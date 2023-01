Rally Montecarlo: Ogier il più rapido nello shakedown

In attesa delle prime prove in notturna, Ogier batte Rovanpera nello shakedown

Si accendono i motori sul WRC 2023 con l'atteso appuntamento del Rallye Montecarlo. Le prime due speciali si disputeranno in serata, ma piloti e vetture hanno già avuto un assaggio dell'asfalto locale con lo shakedown. Disputato in condizioni di asciutto, il miglior tempo è stato fatto segnare da Sebastien Ogier che ha preceduto di tre decimi l'altra Toyota del campione del mondo in carica, Kalle Rovanpera. Terza prestazione per Thierry Neuville, mentre Ott Tanak si è fermato in settima posizione nel suo esordio ufficiale con la Ford Puma del team M-Sport.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY MONTECARLO 2023

La stagione 2023 del Mondiale Rally scatta come di consueto con il mitico Rallye Montecarlo. Anche quest'anno si comincia di notte, con due speciali nella serata di giovedì per un totale di circa 40 km cronometrati. Nella SS1 si salirà sulle rampe del celebre Col de Turini. Venerdì i motori si riaccendono alle 9 del mattino, con la prima delle sei prove in programma su tre percorsi da ripetere due volte.

GIOVEDI' Prova Nome Lunghezza Ora SS1 La Bollène-Vésubie - Col de Turini 1 15.12 km 20:05 SS2 La Cabanette - Col de Castillon 24.9 km 21:03 VENERDI' Prova Nome Lunghezza Ora SS3 Roure - Roubion - Beuil 1 18.33 km 09:09 SS4 Puget-Théniers - Saint-Antonin 1 19.79 km 10:22 SS5 Briançonnet - Entrevaux 1 14.55 km 11:25 SS6 Roure - Roubion - Beuil 2 18.33 km 14:23 SS7 Puget-Théniers - Saint-Antonin 2 19.79 km 15:36 SS8 Briançonnet - Entrevaux 2 14.55 km 16:39

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/01/2023