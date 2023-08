Rally Finlandia: Rovanpera non riparte dopo l'incidente di venerdì

Definitivamente out il leader del mondiale, Evans e Neuville lottano per la prima posizione

Il Rally Finlandia riparte dopo i colpi di scena del venerdì, ma non vedrà comunque rientrare in scena tre dei suoi protagonisti principali. Troppo gravi i danni riportati dalle vetture di Kalle Rovanpera, Ott Tanak ed Esapekka Lappi che così lasciano definitivamente la scena ai superstiti. Grossa occasione dunque per i piloti ancora in gara, in particolare per Elfyn Evans e Thierry Neuville che ripartono separati da meno di 7 secondi.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY FINLANDIA 2023

Seconda giornata intensa al Rally Finlandia con ben 8 speciali in programma, per un totale di oltre 160 km cronometrati che risulteranno probabilmente decisivi per il risultato finale, dato che domenica il percorso sarà molto breve.

Prova Nome Lunghezza Ora Locale Ora italiana SS11 Västilä 1 18.94 km 08:05 07:05 SS12 Päijälä 1 20.19 km 09:05 08:05 SS13 Rapsula 1 20.56 km 10:02 09:02 SS14 Vekkula 1 20.65 km 11:05 10:05 SS15 Västilä 2 18.94 km 15:35 14:35 SS16 Päijälä 2 20.19 km 16:35 15:35 SS17 Rapsula 2 20.56 km 17:32 16:32 SS18 Vekkula 2 20.65 km 18:35 17:35

