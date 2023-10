Rally Europa Centrale: Rovanpera chiude primo il venerdì, Neuville ritorna al secondo posto

Il venerdì del Rally Europa Centrale è stato tutto nel segno di Kalle Rovanpera, vincitore di quattro delle sei speciali in programma oggi in una giornata tipicamente autunnale. Il leader del mondiale chiude con un confortevole vantaggio di 36 secondi su Thierry Neuville, autore della miglior prestazione nella prova di chiusura. Il pilota della Hyundai ha rifilato 11 secondi a Elfyn Evans, riprendendosi la piazza d'onore in classifica generale. Alle spalle dei primi tre troviamo sempre Ott Tanak, rallentato da qualche problema al cambio ma con un margine rassicurante su Takamoto Katsuta. Alle spalle del giapponese risale Sebastien Ogier che ha un po' raddrizzato una giornata iniziata malissimo. La SS8 è costata molto a Pierre-Louis Loubet, finito dritto dopo appena 200m di prova: danni all'anteriore e una ruota da cambiare hanno contribuito a farlo giungere all'arrivo con quasi 4' di ritardo. Ricordiamo che a fine mattina si era già concluso precocemente il rally di Esapekka Lappi, protagonista di un'uscita con notevoli danni alla sua i20. Nel WRC2 chiude al comando Emil Lindholm, in una giornata che ha visto protagonisti di errori abbastanza gravi il leader della categoria Andreas Mikkelsen, lontano quasi 12' dal finlandese, e il francese Yohan Rossel, ritirato già nella SS3. Domani in programma altre sei speciali, per un totale di poco più di 100 km cronometrati.

RALLY EUROPA CENTRALE 2023, CLASSIFICA DOPO SS8

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 1:13:05.1 2 Thierry Neuville Hyundai +36.4 3 Elfyn Evans Toyota +47.2 4 Ott Tanak Ford +1:30.4 5 Takamoto Katsuta Toyota +2:26.8 6 Sebastien Ogier Toyota +2:35.9 7 Teemu Suninen Hyundai +2:39.1 8 Gregoire Munster Ford +2:59.1 9 Emil Lindholm Hyundai +5:36.3 10 Erik Cais Skoda +5:51.2

SS6-7 Acqua e sporco continuano a rendere insidiose le strade della Repubblica Ceca, ma nulla sembra impensierire Kalle Rovanpera. Il leader del mondiale, dopo aver perso qualche secondo su Elfyn Evans che aveva fatto segnare il miglior tempo nella SS6, è tornato a pestare sul pedale nella SS7 aumentando ancora il suo vantaggio nella classifica del Rally Europa Centrale. Il margine sull'unico rivale rimasto per la conferma del titolo è salito sopra ai 37 secondi. Evans deve più che altro badare a Thierry Neuville che al termine di questa prova si è rifatto sotto ad appena 3 decimi. Resta lontano Ott Tanak che non pare in grado di inserirsi nella lotta per il podio, mentre Sebastien Ogier ha un po' migliorato le sue prestazioni, ma al momento puà ambire al massimo al quinto posto occupato da Takamoto Katsuta. Nel WRC2 rimane al comando Emil Lindholm, davanti a Erik Cais e Adrien Fourmaux (trasparente ai fini del punteggio).

RALLY EUROPA CENTRALE 2023, CLASSIFICA DOPO SS7

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 59:17.5 2 Elfyn Evans Toyota +37.2 3 Thierry Neuville Hyundai +37.5 4 Ott Tanak Ford +1:08.3 5 Takamoto Katsuta Toyota +1:55.9 6 Teemu Suninen Hyundai +2:13.4 7 Gregoire Munster Ford +2:15.0 8 Sebastien Ogier Toyota +2:20.2 9 Pierre-Louis Loubet Ford +3:15.3 10 Emil Lindholm Hyundai +4:51.6

WRC 2023, Rally Europa Centrale: Kalle Rovanpera (Toyota)

AGGIORNAMENTI DEL MATTINO

SS5 Si chiude con un altro successo di Kalle Rovanpera la mattina del Rally Europa Centrale. Il finlandese ha dominato anche la SS6, rifilando 6 secondi a Elfyn Evans e ben 12 a Thierry Neuville che perde così la seconda posizione in classifica generale a favore del gallese. Esce di scena l'altra Hyundai di Esapekka Lappi, dopo che il finlandese è finito fuori strada dopo appena 1 km di speciale. Sale in quarta posizione Ott Tanak che resta però lontano nelle prestazioni dai primi, mentre arriva qualche segnale di risveglio da Sebastien Ogier che ottiene il quinto tempo. Nel WRC2 sempre leader Emil Lindholm, mentre dopo il problema nella prova precedente Andreas Mikkelsen è rimasto in gara, ma con un ritardo di quasi 14' da Rovanpera.

RALLY EUROPA CENTRALE 2023, CLASSIFICA DOPO SS5

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 39:05.3 2 Elfyn Evans Toyota +29.2 3 Thierry Neuville Hyundai +30.1 4 Ott Tanak Ford +43.8 5 Takamoto Katsuta Toyota +1:17.5 6 Teemu Suninen Hyundai +1:23.4 7 Gregoire Munster Ford +1:31.1 8 Pierre-Louis Loubet Ford +1:31.7 9 Sebastien Ogier Toyota +1:44.4 10 Emil Lindholm Hyundai +3:23.4

SS4 Sembra intenzionato a voler chiudere i discorsi sulla conquista del titolo Kalle Rovanpera, autore di una prestazione notevole nella SS4 del Rally Europa Centrale. Il finlandese ha rifilato più di 10 secondi a tutti gli avversari e ora è in testa alla classifica generale con 18 secondi su Thierry Neuville. Il belga ha chiuso con il quarto tempo, alle spalle anche di un sempre positivo Esapekka Lappi e di Elfyn Evans, il quale dovrebbe concludere davanti a Rovanpera per mantenere accesa la fiammella della speranza iridata. Continua a perdere terreno Ott Tanak che ha terminato con la quinta prestazione e ora occupa analoga posizione in classifica generale, mentre prosegue il venerdì da incubo di Sebastien Ogier. Il francese dopo il danno nella precedente prova ha perso di nuovo oltre 40 secondi e al traguardo ha pronunciato un laconico ''non ho motivazioni''. Colpi di scena nel WRC2: Yoan Rossel è uscito di strada alla fine della SS3, finendo contro un albero. Rally terminato e speranze di titolo che si assottigliano per il francese, il quale è stato anche assistito dal personale medico provocando l'interruzione della speciale. Problemi anche per Andreas Mikkelsen nella SS4, con il norvegese uscito di strada in una curva a destra stretta. L'errore lo ha portato a danneggiare la posteriore sinistra, ma la sua Skoda dovrebbe riuscire a proseguire. Al comando c'è ora Emil Lindholm, davanti a Kajetan Kajetanowicz e Nikolay Gryazin, mentre anche Gus Greensmith ha perso tempo scendendo in quarta posizione, proprio davanti a Mikkelsen.

RALLY EUROPA CENTRALE 2023, CLASSIFICA DOPO SS4

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 25:51.8 2 Thierry Neuville Hyundai +18.1 3 Esapekka Lappi Hyundai +19.6 4 Elfyn Evans Toyota +22.8 5 Ott Tanak Ford +28.4 6 Takamoto Katsuta Toyota +48.9 7 Teemu Suninen Hyundai +52.7 8 Pierre-Louis Loubet Ford +53.8 9 Gregoire Munster Ford +56.4 10 Sebastien Ogier Toyota +1:23.2

SS3 Si è aperta sotto la pioggia la giornata di venerdì del Rally Europa Centrale e le condizioni climatiche hanno subito creato più di un problema ai piloti. Tutti i protagonisti del WRC hanno lamentato la presenza di acqua e fango lungo il percorso che hanno reso molto complicato il passaggio soprattutto in alcune curve che presentavano molto sporco. Paradossalmente questa situazione ha avvantaggiato Kalle Rovanpera che, passando per primo lungo il percorso, ha trovato la strada in condizioni migliori rispetto ai rivali. Il leader del mondiale ha così ottenuto il miglior tempo, davanti a Esapekka Lappi, Elfyn Evans e Thierry Neuville, tutti racchiusi in meno di 5 secondi. Il belga mantiene la leadership del rally, mentre c'è da sottolineare come l'altra i20 di Lappi sarebbe ad appena 9 decimi dalla prima posizione senza i 10'' di penalità presi ieri per una falsa partenza nella SS1. Distacchi più pesanti per gli altri piloti, con Ott Tanak a quasi 10 secondi e soprattutto Sebastien Ogier che si è preso addirittura 42 secondi. Il francese è stato penalizzato da un danno alla ruota anteriore destra della sua Yaris e ora è costretto a un weekend di rincorsa. Tra le WRC2, al momento comanda Andreas Mikkelsen davanti a Sami Pajari e Adrien Fourmaux che però corrono da trasparenti per l'assegnazione dei punti.

RALLY EUROPA CENTRALE 2023, CLASSIFICA DOPO SS3

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 13:19.6 2 Kalle Rovanpera Toyota +1.4 3 Ott Tanak Ford +6.3 4 Elfyn Evans Toyota +9.6 5 Esapekka Lappi Hyundai +10.9 6 Pierre-Louis Loubet Ford +24.3 7 Takamoto Katsuta Toyota +24.5 8 Teemu Suninen Hyundai +25.4 9 Gregoire Munster Ford +25.8 10 Sebastien Ogier Toyota +43.2

WRC 2023, Rally Europa Centrale: Ott Tanak (Ford)

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY EUROPA CENTRALE 2023

Dopo l'antipasto del giovedì, con due prove disputate, il Rally Europa Centrale prevede per oggi sei speciali su tre differenti percorsi, di cui due superiori ai 23 km. Il totale dei km cronometrati supera i 120 e dovrebbe dare una prima definizione alla classifica generale che al momento vede Thierry Neuville e Ott Tanak battagliare per la prima posizione, con una manciata di secondi di margine sugli avversari della Toyota.

Prova Nome Lunghezza Ora SS3 Vlachovo Brezi 1 13.66 km 09:50 SS4 Zvotoky 1 23.81 km 10:42 SS5 Sumavske Hostice 1 23.43 km 12:15 SS6 Vlachovo Brezi 2 13.66 km 14:32 SS7 Zvotoky 2 23.81 km 15:24 SS8 Sumavske Hostice 2 23.43 km 16:57

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/10/2023