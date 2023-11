Rally Giappone: programma e aggiornamenti del sabato

Il Rally Giappone riparte con un occhio al meteo, dopo che le abbondanti precipitazioni hanno messo in seria difficoltà molti piloti nella giornata di venerdì. Il programma del sabato prevede ben 8 speciali, ma quelle davvero lunghe sono solo la Nukata Forest e la Lake Mikawako, entrambe da ripetere due volte e intervallate dalla doppia prova spettacolo Okazaki City lunga meno di 3 km. Si parte quando in Italia sarà da poco passata la mezzanotte, mentre la giornata si chiuderà quando da noi sarà mattina inoltrata con il terzo passaggio sulla prova ricavata all'interno del Toyota Stadium. I piloti della casa giapponese occupano i primi tre posti in classifica e cercheranno di mantenere le posizioni, mentre la quarta Yaris di Takamoto Katsuta proseguirà nel suo tentativo di rimonta dopo l'uscita di strada nella SS2.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY GIAPPONE 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Nukata Forest 1 20.32 km 08:04 00:04 SS10 Lake Mikawako 1 14.78 km 09:05 01:05 SS11 Okazaki City SSS 1 2.84 km 11:15 03:15 SS12 Okazaki City SSS 2 2.84 km 11:26 03:26 SS13 Nukata Forest 2 20.32 km 13:04 05:04 SS14 Lake Mikawako 2 14.78 km 14:05 06:05 SS15 Shinshiro City 6.7 km 15:11 07:11 SS16 Toyota Stadium SSS3 2.1 km 19:35 11:35

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2023