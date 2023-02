Rally Svezia 2023: programma e aggiornamenti ultima giornata

Con i primi quattro piloti in classifica racchiusi in 27 secondi, l'ultima giornata del Rally Svezia giocherà un ruolo decisivo per le posizioni di vertice. Il programma prevede solo tre speciali, di cui la Västervik lunga 26,5 km da ripetere due volte, prima della Power Stage finale lunga 10 km che mai come oggi si annuncia dal peso specifico notevole. Ott Tanak prende il via forte di 8 secondi di margine sulla Hyundai di Craig Breen, mentre la lotta per il terzo posto vede l'altra i20 di Thierry Neuville scattare con appena 3,8 secondi di vantaggio sulla Toyota di Kalle Rovanpera.

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLY SVEZIA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Västervik 1 26.48 km 07:05 SS17 Västervik 2 26.48 km 10:05 SS18 Umeå 2 (Wolf Power Stage) 10.08 km 12:18

