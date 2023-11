Rally Giappone: Neuville parte forte, in ritardo Evans

Il Rally Giappone 2023 è iniziato con la prova spettacolo disputata all'interno del Toyota Stadium, dove i piloti si sono esibiti gareggiando a coppie nel percorso ad anello. Il miglior tempo è stato fatto segnare da uno dei protagonisti più attesi, Thierry Neuville. Il belga ha rifilato 4 secondi a Kalle Rovanpera che gareggiava nella sua stessa manche. Il secondo tempo assoluto è stato invece realizzato dall'altra Hyundai di Esapekka Lappi, staccato di 7 decimi dal compagno di squadra, mentre la terza prestazione è stata di Ott Tanak. Avvio non brillante per le Yaris di Sebastien Ogier ed Elfyn Evans, i quali hanno accusato un gap di quasi 5 secondi. La competizione entrerà nel vivo quando in Italia saranno le 23, con l'avvio della SS2 che darà il via al programma del venerdì.

RALLY GIAPPONE 2023, CLASSIFICA DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 1:47.6 2 Esapekka Lappi Hyundai +0.7 3 Ott Tanak Ford +1.4 4 Dani Sordo Hyundai +1.8 5 Takamoto Katsuta Toyota +3.1 6 Kalle Rovanpera Toyota +4.0 7 Adrien Fourmaux Ford +4.5 8 Sebastien Ogier Toyota +4.7 9 Elfyn Evans Toyota +4.9 10 Nikolay Gryazin Skoda +5.3

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY GIAPPONE 2023

Inizia oggi il weekend conclusivo della stagione 2023 del WRC. Con i titoli iridati ormai matematicamente assegnati a Kalle Rovanpera e la Toyota, il Rally Giappone sarà soprattutto una festa per la casa automobilistica del Sol Levante. Per quanto riguarda la competizione, l'interesse principale riguarderà la lotta per la seconda posizione nel Mondiale Piloti, con Elfyn Evans che parte con un vantaggio di 7 punti su Thierry Neuville. Nello shakedown disputato mercoledì il belga è stato il più rapido precedendo proprio il rivale per il titolo di vicecampione. Curiosità per la presenza al via, con una Skoda Fabia WRC2, dell'ex pilota di F1 Heikki Kovalainen. Il Rally Giappone 2023 scatta ufficialmente alle 19:05 di giovedì, le 11:05 in Italia, con la prima prova spettacolo al Toyota Stadium. Poi, quando da noi non sarà ancora arrivata la mezzanotte, prenderà il via il programma del venerdì che prevede sei speciali impegnative più un secondo passaggio in notturna sul percorso del Toyota Stadium.

Giovedì 16 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Toyota Stadium SSS1 2.1 km 19:05 11:05 Giovedì/Venerdì 16-17 novembre Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Isegami's Tunnel 1 23.67 km 07:04 23:04 SS3 Inabu Dam 1 19.38 km 08:04 00:04 SS4 Shitara Town 1 22.53 km 09:02 01:02 SS5 Isegami's Tunnel 2 23.67 km 13:36 05:36 SS6 Inabu Dam 2 19.38 km 14:36 06:36 SS7 Shitara Town 2 22.53 km 15:34 07:34 SS8 Toyota Stadium SSS2 2.1 km 19:35 11:35

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2023