Rally Croazia: programma e aggiornamenti prima giornata

Mai come in questo caso la frase ''the show must go on'' prende un significato positivo. Come espressamente richiesto dalla famiglia e dagli amici di Craig Breen, il modo migliore per onorare la memoria del pilota irlandese recentemente scomparso è quello di disputare il Rally Croazia divertendosi e regalando emozioni al pubblico. Proprio questo ci aspettiamo dal quarto appuntamento della stagione 2023 del WRC che scatta oggi con le prime 8 speciali per un totale di oltre 130 km cronometrati. Occhi puntati su Sebastien Ogier, leader della classifica nonostante l'impegno part time, che in caso di nuovo trionfo dopo Montecarlo e Messico potrebbe fare un pensiero al nono titolo mondiale.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY CROAZIA 2023

Prova Nome Lunghezza Orario SS1 Mali Lipovec - Grdanjci 1 19.2 km 08:03 SS2 Stojdraga - Hartje 1 25.67 km 08:56 SS3 Krašić - Vrškovac 1 11.11 km 09:59 SS4 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 9.11 km 11:12 SS5 Mali Lipovec - Grdanjci 2 19.2 km 14:45 SS6 Stojdraga - Hartje 2 25.67 km 15:38 SS7 Krašić - Vrškovac 2 11.11 km 16:41 SS8 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 9.11 km 17:54

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2023