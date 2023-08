Rally Finlandia: Rovanpera svetta nello shakedown, stasera la SS1

L'inizio di agosto porta in dote uno degli appuntamenti più classici e attesi del mondiale WRC, il Rally Finlandia. Lo spettacolare rally scandinavo prenderà il via nel tardo pomeriggio di giovedì con una prova spettacolo lunga circa 3,5 km, antipasto del venerdì che vedrà impegnati i piloti in otto speciali più un secondo passaggio sulla stessa breve speciale, per chiudere la giornata con circa 105 km cronometrati. Molta attesa ovviamente per i beniamini di casa Kalle Rovanpera, Esapekka Lappi e Teemu Suninen, ma in questo weekend gli appassionati seguiranno con interesse anche i tempi di Jari-Matti Latvala che per un fine settimana lascia i panni del team principal Toyota per presentarsi al via con la quarta Yaris Rally1. Nello shakedown del giovedì miglior tempo per il favorito Rovanpera, seguito da Elfyn Evans e da Lappi.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY FINLANDIA 2023

Giovedì 3 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Harju 1 3.48 km 19:05 18:05

Venerdì 4 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 11.78 km 08:05 07:05 SS3 Lankamaa 1 14.21 km 09:03 08:03 SS4 Myhinpää 1 15.51 km 10:21 09:21 SS5 Halttula 1 9.14 km 11:35 10:35 SS6 Laukaa 2 11.78 km 14:32 13:32 SS7 Lankamaa 2 14.21 km 15:30 14:30 SS8 Myhinpää 2 15.51 km 16:48 15:48 SS9 Halttula 2 9.14 km 18:05 17:05 SS10 Harju 2 3.48 km 20:05 19:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/08/2023