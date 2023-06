Safari Rally Kenya: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultime sei speciali per decidere i vincitori dei due duelli tutti marchiati Toyota per le posizioni sul podio

Ultima giornata del Safari Rally Kenya decisiva per le sorti della competizione. Sebastien Ogier deve amministrare un vantaggio sceso a 16 secondi su Kalle Rovanpera e identico distacco separa l'altra coppia di Toyota, quelle di Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, in lotta per il terzo gradino del podio. Il programma odierno prevede sei speciali, per un totale di circa 74 km cronometrati. La Hell's Gate di 10,53 km sarà teatro della Power Stage finale che come al solito assegnerà punti bonus ai primi cinque classificati.

PROGRAMMA DOMENICA SAFARI RALLY KENYA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS14 Malewa 1 8.33 km 06:55 05:55 SS15 Oserian 1 18.33 km 07:51 06:51 SS16 Hell's Gate 1 10.53 km 09:05 08:05 SS17 Malewa 2 8.33 km 11:19 10:19 SS18 Oserian 2 18.33 km 12:15 11:15 SS19 Hell's Gate 2 - Wolf Power Stage 10.53 km 14:15 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2023