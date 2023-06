Rally Safari Kenya 2023: Tanak di un soffio su Ogier, Katsuta c'è dopo il volo nello shakedown

Battaglia tra campioni del mondo nella super speciale del WRC Kenya: Tanak precede Ogier, Rovanpera segue da vicino. Settimo tempo per Katsuta, tornato in gara dopo lo spettacolare incidente dello shakedown

È iniziato all’insegna della Ford Puma Rally1, il fine settimana del WRC Safari Kenya: a centrare il miglior tempo nella super speciale Kasarani con cui è cominciato il weekend è stato infatti Ott Tanak. Il campione del mondo 2019 ha completato i 4.84 km della prima tappa in 3 minuti e 14 secondi, precedendo di un solo decimo la Toyota GR Yaris Rally1 di Sebastien Ogier. Al terzo posto, ma staccato di 2.4 secondi, troviamo l’iridato in carica Kalle Rovanpera, che precede la prima delle Hyundai in gara, la i20 N Rally1 di Thierry Neuville. Chiude la top-5 la terza delle Yaris in corsa per raccogliere punti nel campionato Costruttori, quella del britannico Elfyn Evans, che paga un gap di 3.3 secondi da Tanak

WRC Rally Safari Kenya 2023: Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) | Foto: wrc.com

KATSUTA OK A proposito di Toyota, è riuscito a essere della partita anche il giapponese Takamoto Katsuta, che nello shakedown di mercoledì si era addirittura ribaltato due volte dopo aver valutato male l’impatto con un cumulo di terra (foto sopra): i meccanici hanno però risistemato la macchina e oggi il 30enne ha chiuso la prima speciale in settima posizione assoluta, alle spalle di Esapekka Lappi e a 5.1 secondi dal leader. Da segnalare il nono posto di Oliver Solberg, che con la sua Skoda Fabia Evo è il primo (nonché unico in top-10) dei piloti della categoria WRC2. Il Rally Kenya riparte molto presto al mattino di venerdì 23 giugno, con altre sei delle 19 prove totali in programma.

WRC RALLY SAFARI KENYA 2023, CLASSIFICA DOPO SS1

Pos Pilota Auto Distacco 1 Ott Tanak Ford Puma Rally1 3:14.3 2 Sebastien Ogier Toyota GR Yaris Rally1 +0.1 3 Kalle Rovanpera Toyota GR Yaris Rally1 +2.4 4 Thierry Neuville Hyundai i20 N Rally1 +2.7 5 Elfyn Evans Toyota GR Yaris Rally1 +3.3 6 Esapekka Lappi Hyundai i20 N Rally1 +4.0 7 Takamoto Katsuta Toyota GR Yaris Rally1 +5.1 8 Pierre-Louis Loubet Ford Puma Rally1 +8.0 9 Oliver Solberg Skoda Fabia Evo WRC2 +9.7 10 Jourdan Serderidis Ford Puma Rally1 +11.3

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/06/2023