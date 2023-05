Rally Portogallo 2023: aggiornamenti e programma ultima giornata

Si riparte con Rovanpera vicino al successo e lotta accesa tra le Hyundai per le posizioni alle sue spalle

Il Rally Portogallo 2023 si chiude con una giornata da quattro prove speciali su tre percorsi diversi, per un totale di poco superiore ai 55 km cronometrati. I piloti percorreranno due volte solo la Fafe che sarà valida anche come Power Stage. Si riparte con Kalle Rovanpera che vede vicino il successo, mentre i tre alfieri Hyundai si devono spartire due posti sul podio. Possibili ordini di scuderia da parte del team principal Cyril Abiteboul per favorire Thierry Neuville a scapito di Dani Sordo, fin qui ottimo secondo.

VEDI ANCHE

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLY PORTOGALLO 2023

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS16 Paredes 11.05 km 07:05 08:05 SS17 Fafe 1 11.18 km 08:35 09:35 SS18 Cabeceiras de Basto 22.01 km 09:35 10:35 SS19 Fafe 2 (Wolf Power Stage) 11.18 km 12:15 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/05/2023