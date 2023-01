Rally Montecarlo: programma e aggiornamenti seconda giornata

Il Rallye Montecarlo riparte con Ogier in fuga e quattro piloti ancora in lizza per il podio

Sei speciali in programma nel sabato del Rallye Montecarlo, per un totale di oltre 110 km cronometrati. Si riparte a caccia di Sebastien Ogier, dominatore fin dall'inizio, ma la sfida sembra essere soprattutto per le altre posizioni del podio, con Kalle Rovanpera risalito in seconda posizione ma tallonato da vicino da Thierry Henry. Seguono più staccati, ma con ancora speranza di inserirsi nella lotta, Ott Tanak ed Elfyn Evans. Molto più staccati gli altri piloti al volante delle Rally1.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY MONTECARLO 2023

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Le Fugeret - Thorame-Haute 1 16.8 km 08:24 SS10 Malijai - Puimichel 1 17.31 km 10:05 SS11 Ubraye - Entrevaux 1 21.78 km 12:17 SS12 Le Fugeret - Thorame-Haute 2 16.8 km 14:31 SS13 Malijai - Puimichel 2 17.31 km 16:05 SS14 Ubraye - Entrevaux 2 21.78 km 18:23

