Rally Croazia: programma e aggiornamenti seconda giornata. Ogier penalizzato di un minuto!

La seconda giornata del Rally Croazia 2023 prevede altre otto prove speciali per poco meno di 120 km cronometrati. Si riparte con Thierry Neuville leader con appena 5 secondi di vantaggio su Elfyn Evans, ma soprattutto con Sebastien Ogier attardato rispetto a ieri. Nella serata di venerdì è infatti arrivata la notizia della penalizzazione di 1 minuto del francese, che scende così al settimo posto con 2'23'' secondi di ritardo. L'otto volte iridato è stato pizzicato a ripartire con le cinture non ancora perfettamente allacciate dopo aver sostituito una ruota nel corso della SS2. Stesso discorso per il suo copilota Vincent Landais, il quale aveva anche il collare Hans non ancora perfettamente sistemato. Le immagini onboard hanno dimostrato che la Toyota del francese è ripartita a bassa velocità e per i primi 13 secondi le cinture di Ogier non erano completamente a posto, poi ha aumentato la velocità e solo dopo 34 secondi anche Landais ha correttamente chiuso le cinture. In quell'occasione, l'equipaggio della Yaris era riuscito a limitare a circa 1'30'' il tempo perso per sostituire la ruota bucata.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY CROAZIA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Kostanjevac - Petruš Vrh 1 23.76 km 07:54 SS10 Vinski Vrh - Duga Resa 1 8.78 km 09:05 SS11 Ravna Gora - Skrad 1 10.13 km 10:23 SS12 Platak 1 15.63 km 11:26 SS13 Kostanjevac - Petruš Vrh 2 23.76 km 15:54 SS14 Vinski Vrh - Duga Resa 2 8.78 km 17:05 SS15 Ravna Gora - Skrad 2 10.13 km 18:23 SS16 Platak 2 15.63 km 19:26

