Rally Croazia: programma e aggiornamenti ultima giornata

Battute finali per il Rally Croazia 2023 che, dopo l'uscita di scena di Thierry Neuville, vede Elfyn Evans avvicinarsi al successo. Il pilota della Toyota dovrà difendere 25 secondi di vantaggio su Ott Tanak in una giornata che prevede poco meno di 55 km cronometrati, di cui gli ultimi 14 della SS20 validi come Power Stage. Sarà probabilmente su quella prova che si concentreranno molti dei protagonisti, anche se diverse posizioni sono ancora in gioco sul filo dei secondi.

PROGRAMMA TERZA GIORNATA RALLY CROAZIA 2023

Prova Nome Lunghezza Ora SS17 Trakošcan - Vrbno 1 13.15 km 07:08 SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14.09 km 08:35 SS19 Trakošcan - Vrbno 2 13.15 km 10:23 SS20 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) 14.09 km 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/04/2023