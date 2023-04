Il Mondiale Rally omaggia Craig Breen, mentre emergono i dettagli dell'incidente fatale

Il WRC sta per affrontare il weekend più difficile della sua storia recente, con il Rally Croazia da disputare appena una settimana dopo la tragica morte di Craig Breen, deceduto a seguito di un incidente avvenuto durante un test di preparazione proprio a questo appuntamento. Il fine settimana è inevitabilmente dedicato alla figura dell'irlandese, a cui la Hyundai ha dedicato una livrea speciale che riprende i colori della bandiera della sua nazione. Sul paraurti posteriore delle i20 svetta la scritta ''In memoria di Craig Breen'' e ogni protagonista del mondiale porta inoltre un fiocco nero accompagnato dal nome ''Craig''.

WRC 2023, Rally Croazia: Thierry Neuville (Hyundai)

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE Mercoledì' pomeriggio la Hyundai ha ricostruito pubblicamente quanto accaduto la scorsa settimana, attraverso una conferenza stampa a cui ha preso parte il team principal Cyril Abiteboul. Il manager francese ha spiegato: ''Le condizioni della strada erano scivolose e l'auto è scivolata fuori strada a una velocità relativamente bassa, entrando in contatto con una staccionata di legno. Un palo di questo recinto è penetrato nell'abitacolo attraverso il finestrino del guidatore. Il percorso è stato chiuso immediatamente e il team medico è arrivato rapidamente sul posto. Dobbiamo ricordare che James Fulton (il navigatore, ndr) è rimasto illeso nell'incidente e i nostri cuori vanno a lui. Stiamo facendo tutto il possibile per supportarlo in questo momento. Craig è stato portato in ospedale dal percorso. Per quanto si può determinare, la morte di Craig è stata istantanea''.

ANALISI E RIFLESSIONI L'episodio è stato indagato a fondo sia da Hyundai, sia dalla FIA sia dalla polizia locale. Abiteboul ha aggiunto: ''Hyundai Motorsport e la FIA stanno lavorando insieme per rivedere tutti gli aspetti dell'incidente. Per quanto si può accertare, non ci sono stati problemi con nessun elemento dell'auto, né le gomme o l'equipaggiamento di sicurezza. La polizia locale ha completato un rapporto sulla scena''. Il team della casa coreana si è poi trovato ad affrontare il dilemma se prendere parte o meno al Rally Croazia e una spinta decisiva alla partecipazione con le vetture di Thierry Neuville ed Esapekka Lappi è arrivata dagli affetti più vicini al povero Breen: ''È stato chiaro dal feedback di tutte le parti interessate, della famiglia e degli amici di Craig, che lo spirito competitivo di Craig avrebbe voluto che il rally di questo fine settimana continuasse e che i suoi compagni di squadra partecipassero. Abbiamo riflettuto a lungo su come farlo e sul modo migliore per onorare Craig. A tal fine, stiamo partecipando all'evento con due auto, entrambe con una livrea speciale per onorare Craig, le sue radici irlandesi e la sua amata comunità di rally irlandesi''.

LE EMOZIONI DEI COLLEGHI Ovviamente il Rally Croazia diventa un impegno ancora più difficile per chi era abituato a sfidare lungo le prove speciali Breen, ossia gli altri piloti del WRC. Al termine dello shakedown del giovedì, terminato con il miglior tempo fatto segnare da Kalle Rovanpera davanti a Ott Tanak e Sebastien Ogier, molti di loro hanno provato a spiegare cosa stanno vivendo. Il compagno di squadra Neuville ha chiesto a tutti di reagire, come avrebbe voluto Breen: ''Ho molti bei ricordi, ma penso che ricorderemo Craig come qualcuno che ha vissuto il suo sogno al 110%, che ha raggiunto il suo obiettivo nella vita entrando nel WRC e guidando le auto più veloci del mondo. Lo stava vivendo appieno e questo è qualcosa che penso ricorderemo per sempre. Non dimenticherò il suo umorismo irlandese e il tè che beveva, avrò molti ricordi che terrò nella mia mente. So che c'è un messaggio che dobbiamo trasmettere adesso, non solo per noi stessi ma anche per gli altri. È qualcosa che ho capito e che abbiamo spesso dimenticato negli ultimi anni. Prima di tutto, dobbiamo divertirci, e penso che quello fosse uno dei messaggi più forti che stava trasmettendo. Ho avuto la possibilità di andare in Irlanda questa settimana e incontrare la famiglia di Breen per vedere sua madre. Non dimenticherò mai quando mi ha preso il viso tra le mani dicendomi: 'Voglio vederti sorridere, Craig sorrideva la maggior parte delle volte e voi ragazzi avete bisogno di trasmettere quel messaggio alle persone là fuori'''. Tanak ha aggiunto: ''È difficile, è impegnativo ed è così per tutti noi. È un vuoto dentro e ci sta mangiando vivi. È dura, ma ho promesso di regalare un sorriso a Jackie (la madre di Breen, ndr). Andiamo avanti''. Il Rally Croazia scatterà ufficialmente venerdì mattina con le prime prove speciali. Per non trarre vantaggio dalla situazione creatasi, con due sole Hyundai al via, Toyota otterrà punti per la classifica Costruttori solo da Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier, mentre Elfyn Evans correrà solo per la classifica Piloti al pari di Takamoto Katsuta.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/04/2023