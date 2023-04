Mondo del rally ancora sotto shock, altre due vittime dopo Breen

Settimana tragica per il mondo del rally. Dopo la scomparsa di Craig Breen, sabato sono state due le vittime nal rally Villa de Tineo in Spagna

Il motorsport è uno sport pericoloso e a ricordarcelo arrivano settimane come quella che si chiude nel corso della quale sono state tre le vittime nel mondo dei rally. Dopo la bruttissima notizia di mercoledì scorso, quando a rimetterci la vita è stato il rallysta irlandese di fama mondiale Craig Breen, è giunta un'altra pessima nuova dalla Spagna, più precisamente dal rally Villa de Tineo nelle asturie. Nella giornata di sabato 15 aprile, infatti, entrambi i membri dell'equipaggio di una Citroen DS3 N5, Julio Cesar Castrillo e Francisco Javier Alvarez, hanno perso la vita a causa delle conseguenze riportate nel violentissimo impatto contro un albero. L'evento spagnolo è stato subito sospeso.

RICORDI COMMOSSI Entrambe le vittime erano di Oviedo, città natale di Fernando Alonso, e vantavano un'esperienza ventennale nel mondo dei rally. Il due volte campione del mondo di Formula 1 li ha omaggiati sui social scrivendo: ''Che tristezza per tutta la famiglia delle corse automobilistiche apprendere cos'è successo al Rally Villa de Tineo. Faccio le mie condoglianze e invio tutto il mio amore alle famiglie di Julio Cesar Castrillo e Francisco Javier Alvarez, che riposino in pace''. Sullo stesso tenore le parole di Carlos Sainz, leggenda spagnola del rally nonché papà dell'omonimo pilota della Ferrari: ''Oggi è un altrogiorno triste per la famiglia dei rally [...], il nostro sport a volte ci ricorda quanto possa essere difficile''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/04/2023