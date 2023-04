Rally Alba Regione Piemonte: Avbelj distrugge la sua Skoda, equipaggio illeso!

Un bel pomeriggio di sole ha fatto da contorno al via ufficiale del Rally Regione Piemonte 2023. Lungo i 2,29 km della Power Stage, molto impegnativi anche per via del fondo che restituiva poco grip, i piloti hanno trovato subito pane per i loro denti. Se n'è accorto in particolare Bostjan Avbelj, protagonista di un'uscita di strada che ha provocato la sospensione della speciale. Nessuna conseguenza per l'equipaggio, ma gravi danni alla Fabia dello sloveno portata via dal carroattrezzi. Ivan Ferrarotti è stato fermato lungo il percorso e si vedrà assegnato un tempo fittizio, mentre per i restanti 13 protagonisti del CIAR 2023 ancora fermi alla partenza ci sarà da attendere rispetto alla programmazione iniziale.

17° RALLY REGIONE PIEMONTE, CLASSIFICA DOPO PS1

Prova attualmente in corso

CIAR 2023, Rally Regione Piemonte: Andrea Crugnola (Citroen)

ISCRITTI E SHAKEDOWN In un clima inevitabilmente condizionato dalla commozione per la scomparsa di Craig Breen, tragico evento che ha portato alla cancellazione di premiazioni ed eventi collaterali, scatta oggi il 17° Rally Regione Piemonte. La seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally vede al via un parterre di grandi nomi. Per quanto riguarda gli abituali protagonisti della stagione, saranno tutti al via tranne Fabio Angelucci. Esordio stagionale per Giandomenico Basso che aveva saltato l'appuntamento d'apertura al Rally del Ciocco. Al via anche tre nuovi iscritti: Rachele Somaschini, Angelo Lombardo e Maurizio Mauri. A fianco degli italiani si aggiungono piloti di primo piano del panorama internazionale: Hayden Paddon (Hyundai), Mads Ostberg (Citroen C3), Stephane Lefebvre (Citroen C3), Mathieu Arzeno (Skoda) e il giovane Roope Korhonen (Ford Fiesta) leader del mondiale WRC3. Al via anche due vetture WRC Plus, una Hyundai i20 pilotata da Alesandro Gino e una Citroen C3 affidata a Luca Pedersoli che verrà navigato da Andrea Adamo. In attesa del via ufficiale con la Power Stage del pomeriggio, nella mattinata di venerdì lo shakedown ha visto Crugnola ottenere il miglior tempo, davanti a Lefebvre, Bottarelli e Paddon.

PROGRAMMA 17° RALLY REGIONE PIEMONTE

VENERDI 14 APRILE

Ora Prova Km 16:30 1 Power Stage 2.29

SABATO 15 APRILE

Ora Prova Km 08:12 2 San Grato 1 14.74 09:21 3 Igliano 1 14.21 12:41 4 San Grato 2 14.74 13:27 5 Roddino 1 13.31 14:20 6 Igliano 2 14.21 17:24 7 Roddino 2 13.31 18:17 8 Igliano 3

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/04/2023